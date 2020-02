Dl intercettazioni, nuovo rinvio 5s-Pd: la Lega occupa la commissione

Pomeriggio ad alta tensione in Parlamento, dove è scoppiata la bagarre – e si è sfiorata la rissa – nelle commissioni Giustizia di Montecitorio e a Palazzo Madama su prescrizione e intercettazioni . Partendo dalla Camera, qui i deputati di Italia Viva hanno votato (di nuovo) insieme alle opposizioni – Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – contro la maggioranza, ma il voto dei renziani non è bastato per bloccare l’emendamento del Movimento 5 Stelle – 24 favorevoli rispetto a 23 contrari – che è andato così a sopprimere una volta per tutte la proposta di legge dell’azzurro Enrico Costa che puntata a stoppare la riforma del Guardasigilli Alfonso Bonafede sulla prescrizione. Un solo voto di scarto che ha fatto infuriare le opposizioni, visto che si è rivelato decisivo il voto della presidente della commissione, la grillina Francesca Businarolo.

In Senato, invece, si è sfiorata la rissa e la Lega ha occupato fisicamente la commissione in seguito all’ennesimo rinvio chiesto dalla maggioranza giallorossa sul dl intercettazioni. Partito Democratico e pentastellati, ancora in cerca di un accordo sull'emendamento Grasso, hanno richiesto un nuovo rinvio della seduta della commissione Giustizia del Senato, imponendo la ripresa dei lavori alle 17:30.

L’ennesimo slittamento ha fatto scoppiare la bagarre, con Fratelli d’Italia e Carroccio che hanno protestato veementemente: "Onestà dove sta" urlano i senatori leghisti, rendendo necessario l’intervento dei commessi, visto che quando la maggioranza li ha accusati di propaganda si è sfiorata la rissa. "Siamo di fronte ad una bassa operazione di propaganda. L'uso del trojan per intercettare i reati di pedopornografia è già previsto. Pillon sta dicendo una bugia" ; ha dichiarato il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd, in risposta all’affondo del collega leghista Simone Pillon: "È una vergogna assoluta. Sta accadendo una cosa gravissima. La maggioranza sta cercando di precludere un nostro emendamento che prevede la possibilità di intercettare per i reati di pedopornografia. Siccome l'emendamento è presentato dalla Lega non può passare ed è una cosa inaudita. Tutti ci dicono di essere d'accordo ma poi non lo votano. Noi difenderemo i diritti dei bambini. Difendesse il Paese chi ha ragione" .

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, sbotta: "Come fa il governo a bloccare un emendamento simile, che prevede le intercettazioni per i reati sulla pedopornografia? Non ci muoviamo da qui se non si approva questo emendamento. Siamo disponibili anche a una riformulazione. Noi chiediamo la possibilità di intercettare anche per chi si procuri o detenga materiale pedopornografico. Oggi è prevista solo per chi lo produce…" .

La rissa sfiorata, l'occupazione e il compromesso