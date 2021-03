Dl Sostegni, Berlusconi: "Imboccata la strada giusta"

È un Silvio Berlusconi soddisfatto quello che appare nel video messaggio pubblicato questa mattina su Facebook per commentare le ultime misure approvate dal governo Draghi tramite dl Sostegno. Secondo il presidente di Forza Italia, infatti, malgrado le difficoltà che il Paese si troverà ad affrontare a causa del coronavirus, la direzione scelta dall'esecutivo è quella giusta. "In questa sistuazione di emergenza, le forze politiche responsabili hanno dato vita all'unico governo possibile" , spiega Silvio Berlusconi. "Questo governo di solidarietà nazionale è la soluzione che noi avevamo chiesto per primi, l'unica che può dar vita ad una collaborazione tra forze politiche avversarie per vincere la difficile lotta contro la pandemia e le sue gravissime conseguenze economiche e sociali" . In un momento del genere, dunque, non può esserci spazio per i contrasti polici: è tempo di collaborare.

"Forza Italia" , prosegue l'ex presidente del Consiglio, "partecipa a questo tentativo con lealtà, con convinzione, con spirito costruttivo, perché questo non è certo il momento per pensare ad interessi di parte. E questo non cancella però le profonde differenze che distinguono Forza Italia da tutti gli altri movimenti politici, dai nostri avversari della sinistra ma anche dai nostri alleati del centrodestra".

I valori di Forza Italia

Forza Italia, aggiunge con convinzione Silvio Berlusconi, è un partito unico. "Siamo l'unica forza politica che ha un'identità chiara, che non ha mai dovuto cambiare linea, che non è dilaniata da conflitti interni sulle idee e sui programmi" , afferma il presidente, che poi domanda: "Chi altro in Italia si ispira ai valori della libertà, del cristianesimo, del garantismo ed all'amore per l'Europa? Chi altro, in Italia, può dirsi davvero liberale, cristiano, garantista, europeista? Chi altro ha professato queste idee per 27 anni senza mai cambiarle, senza mai doverle mettere in discussione, senza mai contraddirsi? Nessun altro".

Al primo posto per Forza Italia, precisa Berlusconi, ci sono il lavoro, la famiglia, le imprese, lo stato di diritto e l'Europa. Queste non sono parole vuote, ma i valori del partito. "Sono il nostro modo di essere, sono la nostra vita, anche fuori dalla politica" , specifica il presidente di FI. Ed è proprio per tale ragione che oggi Forza Italia può fare parte di questo governo ed avanzare le sue proposte in difesa delle famiglie e delle imprese.

Il Dl Sostegno

"La lotta contro il virus sarà lunga" , aggiunge Berlusconi, avviandosi alla conclusione, "ma la strada imboccata è sicuramente quella giusta. L'accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi è in difficoltà, i risarcimenti per le aziende che sono in perdita, l'abolizione dei codici Ateco per i risarcimenti, i congendi parentali immediati ed il contributo per le baby sitter, quando le scuole sono chiuse. Sono passi concreti del governo sulla strada giusta. Quella indicata da Forza Italia" .

Soddisfazione, dunque, per il Dl Sostegno di recente approvato dall'esecutivo del premier Mario Draghi.