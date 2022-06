"Dobbiamo prendere provvedimenti". Parte il piano per far fuori Di Maio

" Dobbiamo prendere provvedimenti ". Nel Movimento Cinque Stelle c'è chi invoca una soluzione drastica, immediata. Dopo l'ennesimo attacco sferrato da Luigi Di Maio a Giuseppe Conte, tra i vertici grillini è scattato una sorta di istinto alla sopravvivenza politica. Di fronte alle stoccate del ministro degli Esteri, che ieri aveva criticato la linea penstellata sull'invio di armi a Kiev, non si può più transigere: ne va dell'integrità del partito. " Riteniamo che occorra una profonda riflessione ", ha affermato al riguardo il vicepresidente M5s, Riccardo Ricciardi, dettando la linea di quello che appare come un vero e proprio piano contro Di Maio.

" Per sua responsabilità, è un corpo estraneo al Movimento. Sta facendo un percorso personale che lo pone al di fuori dai 5 Stelle, un partito che sta facendo le proprie scelte votandole a stragrande maggioranza ", ha sentenziato ancora Ricciardi in riferimento all'ex capo politico pentastellato. Poi la serrata di ranghi e la strenua difesa dell'attuale leader, strapazzato nelle scorse ore da Di Maio rispetto alle voci di una risoluzione grillina contro l'invio di armi in Ucraina. " Conte da premier e anche adesso ha sempre rivendicato un forte rispetto della Ue e dell'Alleanza atlantica. Si tratta quindi di un attacco strumentale ed è grave che Di Maio utilizzi la sicurezza del Paese per attaccare i 5 Stelle ", ha replicato in un'intervista a Repubblica il vicepresidente 5 Stelle.

Sul punto, Ricciardi ha poi rispedito a Di Maio l'accusa di anti-atlantismo. " Il Papa è filorusso o putiniano? Non mi pare, eppure anche lui ha posto il tema. Non si tratta di essere anti-atlantici ma di provare a dare prospettive diverse alla Ue e alla Nato. Se due anni fa criticavi Trump eri anti-americano? Di Maio sta insultando la sua comunità politica ", ha attaccato l'esponente 5s vicinissimo a Conte, alzando il livello delle ostilità contro l'attuale ministro degli esteri. Sì, perché dopo giorni di scontri a colpi di pubbliche dichiarazioni, l'espulsione di Di Maio dal Movimento non è più un tabù. I contiani, ormai, lasciano intendere senza troppe remore che quello scenario non è più così remoto.

" Personalmente ritengo che occorra prendere provvedimenti, magari coinvolgendo la rete o comunque il Consiglio nazionale. Vorrei ricordare che da capo politico Di Maio ha espulso persone per cose molto, molto meno gravi ", ha commentato al riguardo Riccardo Ricciardi. E ancora: " Dopo le vicende del Quirinale, a Di Maio si è dato il margine per rientrare nella dialettica interna, purtroppo per l'ennesima volta sta dimostrando che è difficile andare avanti così ". Parole dalle quali si evince l'ormai insanabile idiosicrasia nei confronti di Di Maio.