Donald: "L'isola è essenziale". Le mosse iniziate un anno fa. I sospetti sul ruolo del Canada

Dopo il terremoto scatenato da Donald Trump con l'annuncio dei dazi su alcuni Paesi europei per la Groenlandia, il presidente americano e i suoi fedelissimi ribadiscono che l'isola artica è essenziale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Con i moderni armamenti, la necessità di acquisire la Groenlandia è particolarmente importante, afferma il tycoon, mentre il segretario al Tesoro Scott Bessent sottolinea che Trump è strategico, sta cercando di prevenire la Cina e la Russia. È una decisione geopolitica, e lui è in grado di utilizzare la potenza economica degli Usa per evitare una guerra vera e propria, continua parlando ad Nbc News: Gli Stati Uniti proiettano forza, gli europei debolezza, dice, avvertendo che la battaglia per l'Artico è reale anche se non sarà quest'anno, e con la Groenlandia parte dell'America, non ci sarà conflitto. Per più di 100 anni i nostri presidenti hanno cercato di acquistare la Groenlandia. E' essenziale per la sicurezza Usa - ripete - anche alla luce del fatto che stiamo costruendo il Golden Dome. Trump è strategico, sta guardando a quello che potrebbe accadere nel caso di una battaglia nell'Artico. Non daremo ad altri la nostra sicurezza nazionale. Il segretario al Tesoro ricorda come il tycoon aveva detto agli europei di non costruire North Stream 2, di non affidarsi al petrolio russo. E guardate ora cosa sta finanziando gli sforzi russi in Ucraina: gli acquisti europei di petrolio russo. The Donald ieri ha parlato della Groenlandia nel corso di una telefonata con il segretario generale della Nato Mark Rutte, il quale anticipa che non vede l'ora di vederlo a Davos alla fine della settimana. Il dossier, tuttavia, agita il Congresso: i democratici assicurano che faranno di tutto per fermare l'inquilino della Casa Bianca, ma anche tra i repubblicani ci sono malumori. I dazi sono negativi per l'America, le aziende americane e per i nostri alleati, afferma il senatore Thom Tillis che, con la collega Lisa Murkowski, ha accompagnato nei giorni scorsi un gruppo di dem in una visita in Danimarca. Mentre il senatore dell'Asinello Tim Kaine e quello del Grand Old Party Rand Paul intendono presentare una risoluzione sui poteri di guerra per bloccare Trump dall'invadere la Groenlandia, e un'altra per impedirgli di imporre dazi ai partner Ue che si oppongono ai piani sull'isola artica. Lo speaker della Camera Mike Johnson, da parte sua, ripete che la strada da seguire è quella della diplomazia. Intanto, secondo alcune fonti, già dal maggio scorso Washington ha coinvolto l'apparato di spionaggio nella campagna di Trump per acquisire l'isola. All'inizio di quel mese diversi alti funzionari, sotto la direzione della direttrice del National Intelligence Tulsi Gabbard, hanno inviato un messaggio di priorità di acquisizione di informazioni ai capi delle agenzie di intelligence con l'ordine di raccogliere notizie sul movimento indipendentista groenlandese e sull'atteggiamento della popolazione nei confronti dello sfruttamento delle risorse naturali da parte statunitense. Il messaggio, classificato come riservato, chiedeva di identificare persone in Groenlandia e Danimarca che sostengono gli obiettivi americani per l'isola.

Nel frattempo, alcune fonti informate di Nbc rivelano che in privato il comandante in capo sta pure tornando a puntare gli occhi sul Canada, lamentando la sua vulnerabilità agli avversari americani nell'Artico. L'amministrazione Usa starebbe valutando un potenziale accordo con Ottawa per rafforzare il suo confine al nord, intesa che comunque non prevederebbe alcuno schieramento di truppe statunitensi.