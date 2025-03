Dondi Pinton, il Cynar e il successo italiano dell'amaro anti-stress

Ascolta ora 00:00 00:00

Il «logorio della vita moderna», con lui, nulla ha potuto. Rino Dondi Pinton, inventore del Cynar, è morto all'età di 103 anni. Assoluto protagonista di una storia imprenditoriale tutta veneta, il nome di Dondi Pinton è da tempo associato a una dote: l'intuito. Subito, a 27 anni, il lancio sul mercato della prima bevanda al sapore di carciofo, con la parabola del Cynar come digestivo naturale e infine il connubio tra la sua creazione e gli anni del boom economico, quando bere un Cynar, l'«amaro naturale», diventò una tendenza. Un indice da status symbol negli anni '50 e '60. Cavaliere di Gran Croce dal 2022 per volontà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia di Dondi Pinton inizia quando, giovanissimo, rileva la distilleria padovana G.B. Pezzoli da Angelo Della Molle. Erano gli anni '30. L'imprenditore padovano, originario del quartiere Arcella, nella zona nord della città, inventa la ricetta. L'attore Ernesto Calindri fa il resto. La prima pubblicità iconica, che va in onda durante Carosello, risale al 1966. Il traffico infernale delle città italiane, il tavolino da bar al centro di un incrocio stradale (la stanga di Padova), un uomo distinto intento a bere un aperitivo nel bel mezzo del trambusto automobilistico: immagini che faranno la storia della pubblicità italiana. E poi quell'espressione entrata nel linguaggio d'uso comune: «Contro il logorio della vita moderna». Uno slogan ripreso nel 2007, sempre da una pubblicità di Cynar, ma con Elio e le Storie Tese come protagonisti.

La vita moderna nel frattempo è diventata post-moderna e il logorio ha assunto le sembianze dello stress ma la voglia di Cynar non è passata, e gli italiani continuano a berne parecchio. «Volevamo qualcosa da bere che insieme facesse anche bene», ha chiarito Dondi Pinton qualche anno fa. Secondo la ricetta originale, il Cynar parte da un'essenza di foglie di carciofo ma si interseca con tredici (o diciotto, a seconda delle versioni) tra erbe e piante. La base è comunque la Cyrana, la pianta di carciofo in latino .

Sembra che gli arabi coltivassero qualcosa di molto simile, la Kharshuf, sei secoli prima di Cristo. Oggi si usa anche mischiare l'aperitivo inventato da Dondi Pinton con il prosecco e la soda. E «Cynar Spritz» è lo sponsor che compare sulle magliette del Venezia di Eusebio Di Francesco.