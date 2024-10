Donne diacono, il Papa chiude: "Non ora"

Ascolta ora 00:00 00:00

I tempi non sono maturi. Nessun cambiamento in vista, confermato il no all'ordinazione delle diaconesse. L'annuncio, quasi a sorpresa, è del prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernadez, in una comunicazione al Sinodo in corso in Vaticano. E dopo i malumori trapelati da alcuni partecipanti all'Assise perché il prefetto dell'ex Sant'Uffizio non aveva ascoltato le proposte sul diaconato per le donne, il cardinale Fernandez ha annunciato una riunione, con chi è interessato nel Sinodo sulla questione, per giovedì pomeriggio.

Ma di fatto, a nome del Pontefice, ha chiuso le porte al cambiamento. «Il Papa - ha detto il Prefetto - ha espresso che in questo momento la questione del diaconato femminile non è matura e ha chiesto che non ci intratteniamo su questa possibilità». «Il Santo Padre è molto preoccupato per il ruolo delle donne nella Chiesa, ha chiesto al Dicastero della Fede la possibilità di uno sviluppo senza concentrarci nell'ordine sacro. Pensare al diaconato per alcune donne - ha aggiunto il Prefetto Fernandez - non risolve la questione di milioni di donne nella Chiesa». «Affrettarsi a chiedere l'ordinazione di diaconesse - ha chiuso - non è oggi la risposta più importante per promuovere le donne». Il tema rischia di accendere nuove polemiche. Diversi movimenti fuori dal Sinodo, come NoiSiamoChiesa, avevano sottolineato l'urgenza dell'ammissione delle donne ai ministeri. «Se questo non accadrà presto, la Chiesa perderà credibilità e fedeli», avevano detto in una conferenza stampa all'inizio del mese. Ma il cardinale Fernandez e il Papa sembrano essere di altro avviso.

Sempre ieri è stata annunciata la pubblicazione, il 24 ottobre e a due mesi esatti dall'apertura della Porta Santa che di fatto dà avvio al Giubileo 2025, di una nuova Enciclica di Papa Francesco. Si intitola Dilexit nos («Ci ha amati») e affronta il tema dell'amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo. La Lettera Enciclica, la quarta di Bergoglio, riporta al centro della riflessione un tema caro a Francesco, l'amore verso il prossimo, in un contesto drammatico in cui sembrano avere la meglio i conflitti, le disuguaglianze, le ferite. Il Pontefice aveva annunciato il documento lo scorso 5 giugno, durante l'udienza generale, spiegando che il testo raccoglierà le riflessioni di testi magisteriali precedenti.

Riflessioni, aveva spiegato Francesco ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, rivolte principalmente ai cattolici ma con un'attenzione a dire «qualcosa di significativo a un mondo che sembra aver perso il cuore». L'uscita della Dilexit nos si lega anche a una delle figure principali della storia della Chiesa: Santa Margherita Maria Alacoque.

Sono infatti in corso dal 27 dicembre 2023 al 27 giugno 2025 - le celebrazioni per il 350° anniversario della prima manifestazione del Sacro Cuore di Gesù alla giovane suora visitandina francese di soli 26 anni per affidarle la missione decisiva di diffondere nel mondo l'amore di Gesù. Un culto a cui Papa Francesco è legato in maniera profonda.