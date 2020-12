Dpcm Natale, passa la linea dura: zona rossa dalla vigilia a Befana

Il Consiglio dei ministri ha approvato l'atteso decreto con le nuove misure restrittive in vista delle festività natalizie. In arrivo un Dpcm con lockdown a singhiozzo tra giorni arancioni e rossi, con quest'ultimo colore previsto per i festivi e prefestivi. Sì alla possibilità di effettuare visite di due non conviventi ma escludendo dal conteggio gli under 14 e di spostamento nei giorni arancioni tra piccoli comuni sotto i 5000 abitanti. Confermato in extremis il coprifuoco alle 22, mentre nella penultima bozza -quella stilata nel vertice Conte e i capi delegazione- era stato anticipato alle 20.

Le nuove misure restrittive

Partiamo dal cuore del Dpcm. Nei giorni festivi e prefestivi del periodo di Natale, in tutta Italia, si applicano le misure previste per le zone rosse: ad esempio, stop agli spostamenti anche nel proprio comune e negozi e ristoranti chiusi tutto il giorno. I giorni saranno i seguenti: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e 5 e 6 gennaio. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio si applicheranno le misure previste per la zona arancione, quindi non si potrà lasciare il proprio comune.

Le visite ai conviventi

Nella bozza del dl Covid per il Natale si legge che sarà possibile, durante i giorni festivi e prefestivi, compresi il 24 dicembre e il 6 gennaio 2021, spostarsi verso le abitazioni private. Attenzione però, perché lo spostamento verso le abitazioni private “ è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi ”.

Passano i "rigoristi"

Uno degli scontri più duri avvenuti durante il vertice riguardava la deroga per i minori che possono accompagnare i due ospiti previsti. Il premier Conte chiedeva una deroga da estendere agli under 18; si è dovuto accontentare degli under 14. Altro fronte di scontri: la durata della zona rossa. Conte non voleva estenderla oltre il 3 gennaio. Alla fine hanno avuto la meglio i rigoristi - i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini e Francesco Boccia - con zona rossa estesa fino al 6 gennaio per festivi e prefestivi. Ricordiamo che in questi giorni sarà vietato circolare per ragioni non essenziali e che per farlo servirà l’autocertificazione. Chiusi bar, ristoranti e negozi.

Coprifuoco