E Putin (interessato) vede Erdogan e Xi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ambiguo come da prassi, pronto a sfruttare ogni occasione come abitudine, Vladimir Putin è il più interessato degli spettatori ogni qualvolta qualcuno parla di più o meno credibili soluzioni alla guerra in Ucraina. Ancor di più se a farlo è uno dei pochi amici rimasti nell'establishment europeo come Viktor Orbán. «La Russia non ha alcuna aspettativa. È chiaro che l'Ungheria, che ha assunto la presidenza della Ue, deve svolgere le sue funzioni», si è affrettato a precisare il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov che ha anche spiegato (senza che in realtà nessuno glielo avesse chiesto, sollevando dubbi sulla propria sincerità) che Orbán non ha avuto colloqui con la Russia prima della sua visita a Kiev pur ammettendo che il premier ungherese ha mantenuto buone relazioni con Mosca e che il principale argomento del faccia a faccia sarebbe stato «la possibilità di costruire la pace». Il tutto, mentre il ministro degli Esteri di Budapest Peter Szijjarto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo Serghei Lavrov, discutendo anche della situazione del conflitto.

Ennesima contraddizione per la Russia di Putin, che oggi lo Zar incontrerà il presidente cinese Xi Jinping e il quello turco Tayyip Erdogan, durante il vertice organizzato dall'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai ad Astana, in Kazakistan. Se l'incontro con Erdogan, che da tempo si autoproclama come possibile mediatore, potrebbe essere proficuo verso un dialogo con Kiev, l'ennesimo meeting con Xi potrebbe portare a un ulteriore richiesta di aiuti da parte di Mosca. L'ultima volta che i due leader si sono incontrati è stata a maggio, quando Putin andò in Cina dopo l'insediamento post elezioni, e ricevendo in sostanza un due di picche alle richieste di forniture militari, almeno ufficialmente, con Pechino che per motivi di interesse strategici resta sì vicina a Mosca ma senza schierarsi in un conflitto che non la riguarda. Il summit vedrà la partecipazione anche di Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Uzbekistan e soprattutto India.

Il premier indiano Narendra Modi infatti sarà presto in visita Mosca come spiegano dal Cremlino. Una visita annunciata come «molto importante» e che dovrebbe avere in agenda «questioni di sicurezza regionale e globale e di interazione commerciale ed economica». MBas