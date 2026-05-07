Sánchez: "L’Ue scudi la Albanese"

Il governo Sanchez e Francesca Albanese alleati contro le sanzioni americane. Non poteva che essere così. Sono fatti per intendersi l'esecutivo campione della sinistra parolaia e velleitaria, e l'italiana paladina dei pro Pal, che molti già vedono con un piede nel Campo Largo. Non potevano che intendersi e le affinità ideologiche si sono materializzate ieri, nel giorno in cui la relatrice Onu era a Madrid per una conferenza stampa al Museo Reina Sofia, davanti al celebre "Guernica" di Picasso.

Il primo ministro socialista in mattinata aveva dato conto della richiesta contenuta in una lettera indirizzata alla commissione europea: disapplicare nel territorio Ue le sanzioni statunitensi contro Albanese e i giudici della Corte penale internazionale. Le misure, di cui la relatrice Onu si è spesso lamentata, sono quelle deliberate dall'Amministrazione Trump e impugnate dalla Albanese di fronte agli organi di giustizia Usa. E sono la risposta della Casa Bianca alla campagna che l'incaricata Onu ha condotto contro quella che ha definito "l'economia del genocidio", vale a dire il sistema produttivo e finanziario che, nella sua ricostruzione ideologica, trarrebbe profitto da una condizione di "imperialismo" e "apartheid" che Albanese vede realizzata da Israele e non solo. Questa campagna, con gli incresciosi scivoloni che l'hanno vista protagonista, sono valsi alla Albanese le accuse di antisemitismo della Francia e le sanzioni Usa firmate dal segretario di Stato Marco Rubio. Le misure - ha scritto Sanchez a Ursula von der Leyen, "creano un precedente molto preoccupante". Madrid ha proposto dunque di applicare un regolamento che ne neutralizzi l'applicazione extraterritoriale.

La vicepremier Yolanda Diaz ha pure assicurato che il suo governo sta valutando la possibilità di sanzioni unilaterali contro Israele se l'Ue

non sospenderà l'accordo di associazione, più volte sollecitato da Madrid. La Spagna è "praticamente sola di fronte all'abominio", ha detto Albanese, riferita agli interventi militari israeliani a Gaza, in Libano e in Iran.