Ecco la carica di tutti i dem che vogliono attivare il Mes

In casa Partito Democratico, tanto per cambiare, si litiga. E l'oggetto della discussione, questa volta, è tema che fa bisticciare un po' tutti, specialmente maggioranza giallorossa e opposizione: il Mes, il controverso meccanismo del Fondo Salva Stati.

Ma a non essere d'accordo tra di loro sono gli stessi "rossi", specialmente in seguito all'uscita del dem Antonio Misiani, il viceministro dell'Economia e delle Finanze. In sostanza, il braccio destro del sempre dem Roberto Gualtieri, nelle scorse ore, ha dichiarato: "Il Mes non lo utilizzeremo, però utilizzeremo il programma per la cassa integrazione europea, utilizzeremo i 200 miliardi del Bei e le altre possibilità che le istituzioni europee hanno deciso in queste settimane" .

Benissimo. Nelle ultime ore, a stretto giro, sono arrivate le nette prese di posizione di alcuni compagni di partito. Il primo del piddì a rispondere direttamente al vice del Mef è stato il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci: "Andiamoci piano con le conclusioni, la maggioranza e il governo sono uniti sull'esigenza di partire subito e in modo netto con il Recovery Fund, come chiedono altri 11 Paesi con l'Italia. Il consiglio europeo del 23 aprile dovrà stabilire in modo netto la dotazione concreta di questo fondo" .

Dunque, Marcucci ha affondato il colpo: "Ho ho più volte affermato che non capirei le ragioni di un rifiuto a priori di 36 miliardi per la nostra sanità determinati da un Mes senza condizioni, completamente diverso da quello votato nel 2012" .

Sulla stessa linea di Marcucci il capogruppo a Montecitorio Graziano Delrio, che invita a utilizzare contro il coronavirus tutti gli strumenti senza condizionalità: "In questo momento siamo impegnati per il raggiungimento dell'obiettivo principale che è il fondo di rinascita europeo, il Recovery Fund. Si sta trattando e l'obiettivo è quello di ottenere, come ha spiegato efficacemente oggi Gentiloni, il successo definitivo dei bond europei. Anch'io credo che tutti gli strumenti a disposizione, se sono senza condizionalità, debbano essere usati. Magari in futuro se non servono subito" .

Ah, sul tema e ovviamente a favore dell'attivazione del Mes senza condizioni si è espresso (favorevolmente) anche Romano Prodi, padre fondatore del Partito Democratico, seguito poi a ruota dal commissario europeo all'Economia ed ex premier Paolo Gentiloni e pure dall'attuale presidente del Parlamento europeo, il dem David Sassoli.