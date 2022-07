Ecco chi è il governatore azzurro più amato d'Italia

Sono arrivati i risultati Governance Poll 2022, classifica realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, e oltre al successo dell'amministrazione del centrodestra in Veneto (Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia, è risultato infatti essere il sindaco più amato, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia si riconferma al primo posto fra i presidenti di Regione), salta agli occhi il quinto posto ottenuto dal rappresentante di Forza Italia Roberto Occhiuto, arrivato al quinto posto.

Il presidente della Calabria sale nella classifica

Eletto presidente della Regione Calabria il 29 ottobre 2021, a seguito della prematura scomparsa di Jole Santelli, Roberto Occhiuto arriva quinto, con il 58%, a parimerito con il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha perso un punto percentuale rispetto allo scorso anno.

Occhiuto, invece, aumenta del 3,5% punti il proprio consenso rispetto ai risultati ottenuti alle urne lo scorso 3 e 4 ottobre. Questo accade a meno di un anno dalla sua elezione.

La classifica premia il centrodestra

Nonostante le difficoltà di quest'ultimo anno e i recenti affanni della Lega, Zaia continua a riscontrare successo fra i cittadini e ben il 70% di essi si è detto pronto a rivotarlo alla guida della Regione. Lo scorso anno, invece, il risultato fu del 74%.

Numeri record, che rimangono tali malgrado certi tentennamenti del Carroccio, come quel processo per l'autonomia del Veneto (approvata con il plebiscito referendario del 22 ottobre 2017) mai davvero avviato. Nonostante ciò, Luca Zaia mantiene il primato.

Ma le sorprese non finiscono qui. A crescere nella classifica e a raggiungere il secondo posto è un altro governatore della Lega, vale a dire Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Con un +9%, Fedriga è passato dal 59% dello scorso anno al 68%, scalzando il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, sceso al terzo posto col 65% (+5%).

Scendendo nella classifica, al quarto posto, abbiamo ancora il centrodestra col presidente della Liguria Giovanni Toti (61%, +5%). A seguire abbiamo Sicilia e Lombardia spaccate esattamente a metà. I presidenti Nello Musumeci e Attilio Fontana dividono le loro Regioni, ottenendo il 50%. Nello specifico, Musumeci ha conseguito un +1% rispetto allo scorso anno, mentre Fontana un +2%.

La discesa del centrosinistra

Tirando le somme, la parte alta della classifica premia i governatori dell'area del centrodestra, coi primi due appartenenti alla Lega.

Fatta eccezione per Bonaccini (terzo posto) e De Luca (quinto posto), bisogna scendere un po' per trovare Eugenio Giani, governatore della Toscana, col 46% e un -3%. Segue Michele Emiliano, presidente della Puglia, che conferma il 46% dello scorso anno. Si arriva infine a Nicola Zingaretti, governatore del Lazio ed ex segretario del Pd, sprofondato al penultimo posto col 37% (-6%).