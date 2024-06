Ecco come il Consiglio dei capi di governo eleggerà il nuovo presidente

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi succedera a Ursula von der Leyen? (foto) L'elezione del presidente della Commissione europea è una questione che si gioca tutta all'interno del Consiglio europeo, vale a dire all'interno di quell'organismo che raccoglie i premier o capi di Stato dei ventisette Paesi membri. Si è parlato molto in questi giorni di spitzenkandidat, ovvero del candidato di ciascun gruppo parlamentare. La «regola», comunque non scritta e non vincolate, prevede in sostanza che il presidente della Commissione sia indicato prima del voto e venga di conseguenza scelto per il ruolo quello del partito con più parlamentari. La procedura invece prevede che il presidente della Commissione sia proposto dal Consiglio europeo (i ventisette capi di Stato e di governo) a maggioranza qualificata rafforzata, almeno venti Stati che rappresentino il 65% della popolazione. Il candidato proposto dal Consiglio europeo deve essere approvato poi dalla maggioranza del Parlamento europeo (361 voti su 720). Se il Parlamento lo dovesse respingere, il Consiglio europeo deve proporre un altro nome. Anche il nuovo candidato deve essere approvato dalla maggioranza del parlamento. Il Consiglio nomina inoltre la Commissione europea (i 26 commissari, oltre al presidente) sempre a maggioranza qualificata, previa l'approvazione del Parlamento europeo a maggioranza semplice. E ancora: il Consiglio europeo nomina anche l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza che è anche uno dei vicepresidenti della Commissione.

Il mandato della Commissione dura cinque anni. Il Consiglio europeo elegge - sempre a maggioranza qualificata - il proprio presidente. La funzione è esercitata per un mandato di due anni e mezzo ed è rinnovabile una volta.