Sono questi i veri fascisti

Prima sono comparse le fiamme. Le immagini di Giorgia Meloni e Mario Draghi incendiate in piazza. Poi, qualche giorno dopo, sono stati fatti pendere giù dal Tevere i manichini di Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Impiccati a una corda, come su una forca. Ieri sono tornati gli slogan carichi d'odio della contestazione studentesca sessantottina. "Fuori i fascisti dall'Università", hanno scandito i collettivi mentre prendevano d'assalto la facoltà di Scienza politiche della Sapienza e cercavano di zittire il convegno organizzato da Azione Universitaria a cui erano stati invitati Daniele Capezzone e il deputato FdI Fabio Roscani. Tre immagini drammatiche che rievocano gli Anni di Piombo e la sanguinosa "caccia al fascista". Qui, però, gli unici fascisti in giro sono proprio quei collettivi che vogliono tappare la bocca (o peggio) a chiunque la pensi diversamente da loro.

Ieri mattina, durante il discorso alla Camera, la Meloni ha rievocato "gli anni più bui della criminalizzazione e della violenza politica" . Gli anni in cui, "nel nome dell’antifascismo militante, ragazzi innocenti venivano uccisi a colpi di chiave inglese. Quella lunga stagione di lutti - ha rimarcato - ha perpetuato l'odio della guerra civile e allontanato una pacificazione nazionale che proprio la destra democratica italiana, più di ogni altro, da sempre auspica" . Quarant'anni dopo quell'odio serpeggia ancora nelle piazze, nei centri sociali, nelle frange antagoniste, tra i gruppi della sinistra extra parlamentare. Un odio sempre pronto ad accendersi e a dilagare quando al governo sale il centrodestra. Ne abbiamo avuto un assaggio in campagna elettorale quando sono riapparse le minacce di morte firmate con la stella a cinque punte. E lo abbiamo toccato con mano ieri a Roma.

Un'escalation che dovrebbe destare forti preoccupazioni in tutti. Perché un conto è manifestare il dissenso, un altro è usare la violenza per mettere a tacere l'avversario. Purtroppo, oggi come quarant'anni fa, davanti alle immagini dall'assalto alla Sapienza una certa sinistra (Partito democratico compreso) si è schierata dalla parte dei collettivi accusando i poliziotti di reprimere il "diritto al dissenso" con i manganelli. Senza l'intervento degli agenti, però, gli studenti di sinistra avrebbero fatto irruzione al convegno di Azione Universitaria e, nell'ipotesi "migliore", lo avrebbero fatto saltare, in quella peggiore, avrebbero fatto volare le mani. È forse questo il dissenso che hanno in mente i dem? Aspireranno mai ad "una Nazione veramente democratica" in cui, come auspicato dalla deputata di FdI, Chiara Colosimo, "tutti hanno diritto di essere liberi e di esprimere la loro opinione, compresi quelli di Azione Universitaria" ? Purtroppo, per colpa loro, sembra che quel giorno sia ancora lontano.