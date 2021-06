"Ecco la mia idea sul centrodestra unito"

Una giornata interminabile. Al mattino Matteo Salvini va in Cassazione con i Radicali per presentare i referendum sulla giustizia. Poi s'incontra con il ministro Renato Brunetta, il teorico delle semplificazioni. Infine approda nel salotto di Lilli Gruber. E a Otto e mezzo la discussione si infiamma: «Il direttore della Stampa Massimo Giannini sostiene che i referendum siano d'intralcio per le riforme».

E non è così?

«Per niente. I sei temi che ho sposato d'intesa con i Radicali non sono materia trattata dal Parlamento e nemmeno dal governo. Noi sosteniamo ad esempio la possibilità per un magistrato di candidarsi al di fuori delle correnti. Insomma, proviamo a far fuori questo meccanismo deleterio spiegato da Luca Palamara nel suo libro. E poi ci occupiamo della responsabilità civile dei giudici, tema già oggetto di un referendum negli anni Ottanta».

Un referendum che fu poi tradito nell'applicazione pratica.

«E infatti i Radicali mi hanno ringraziato per aver ripreso la questione. Aggiungo che vogliamo modificare la custodia cautelare: ci sono 22.000 persone in cella in custodia cautelare, ci sono mille casi l'anno di soggetti che vengono assolti o prosciolti dopo il carcere, grazie e arrivederci. No, non va bene».

Leggi l'intervista integrale su ilGiornale in edicola oggi.