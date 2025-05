Ecco il nuovo piano per contrastare il cyberbullismo

Ascolta ora 00:00 00:00

Potenziare il servizio di assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, promozione anche nelle scuole del numero verde «Emergenza infanzia 114» e campagne di sensibilizzazione informativa. Sono alcune delle misure previste in un decreto legislativo esaminato dal Consiglio dei ministri. Il dlgs dà attuazione all'articolo 3 della legge n. 70 del 2024, che ha conferito al governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a prevenire e a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

«Con questo provvedimento si aggiunge un nuovo, importante tassello per la promozione della cultura del rispetto e per combattere il bullismo in ogni sua forma - spiega il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara -. Mettiamo in guardia i nostri ragazzi sui rischi dell'uso della rete e mettiamo in guardia anche le famiglie per la responsabilità che può conseguire da comportamenti violenti tenuti dai propri figli sui social a danno di altri giovani. Sviluppiamo inoltre attività importanti di prevenzione e di aiuto alle vittime, che possono contare su un numero verde dedicato». Il decreto prevede, infatti, che sia potenziato il servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo tramite il 114, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica da parte del personale competente e, nei casi più gravi, informare gli organi di polizia. E si prevede che le scuole promuovano la conoscenza di questo numero verde. Vengono quindi dettagliate le modalità di assistenza rese disponibili da tale servizio e viene introdotto un raccordo col ministero dell'Istruzione per lo scambio di informazioni utile al monitoraggio e alle politiche di prevenzione dei fenomeni considerati.

L'Istat svolgerà, poi, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di descriverne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti, i relativi fattori di rischio e le conseguenze psicologiche.

La presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministero dell'Istruzione e del merito, invierà alle Camere una relazione contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'Istat, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado.