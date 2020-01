Ecco il "sondaggione" che spaventa i grillini: FdI ora è a un soffio

Trema il Movimento 5 Stelle e con esso la maggioranza giallorossa. Che i pentastellati siano in crisi (nera) di consensi è cosa nota. Così come è tanto noto quanto clamoroso il fatto che il governo si regga sul 33% preso dai grillini alle Politiche del 2018, quando oggigiorno il partito di Beppe Grillo valga, occhio e croce, il 15%. Ogni sondaggio di questi ultimi mesi, di queste settimane e di queste giorni – oltre al verdetto delle urne alle Regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, che hanno visto il M5s crollare a percentuali da lista civica –certificano l'assoluta debolezza nella quale versa la compagine pentastellata.

Per esempio, secondo la "Supermedia” realizzata da YouTrend per l'Agi, rispetto a due settimane fa, il MoVimento perde lo 0,7% e si attesta al 15%.

L'alleato di governo del Partito Democratico, invece, guadagna qualcosina, salendo dal 19,3% al 19,5%. Ma il Pd di Nicola Zingaretti & Co. rimane lontanissimo dalla Lega di Matteo Salvini, visto che il Carroccio continua a rimanere sopra il 30%, arrivando al 30,7%.

Ottimo momento di forma per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che ormai tallona i 5 stelle: sono appena 3,7 i punti percentuali tra Fdi (11,3%) e il M5s.

Quindi, ecco gli azzurri capitanati da Silvio Berlusconi: Forza Italia tiene e con il suo 6,5% porta la coalizione di centrodestra a toccare il 48,5%, sfiorando così il 50% dei voti. Si fermerebbe invece al 41,7% uno schieramento a quattro Pd-M5s-Iv-Sinistra

Non sfonda, invece, Italia Viva: il partito di Matteo Renzi continua ad arrancare e secondo la rilevazione si fermerebbe a un deludente 4,4%, che fa corrugare la fronte a tutti i renziani.

Al 2,8% c'è La Sinistra, seguita a ruota da Carlo Calenda con la sua Azione. Stesso volume elettorale per Più Europa, mentre i Verdi sono al 2,1%.

Il "sondaggione" fatto da YouTrend e Agi è una "Supermedia"ponderata dei numeri raccolti dai sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto condoti da Emg Acqua, Ixè, Piepoli, Sgw e Tencè, e realizzati dal 15 al 29 gennaio 2020.