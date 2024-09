Gli ecovandali ne approfittano: raccolta fondi per se stessi

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre l'Emilia-Romagna soffre sott'acqua, gli «ecovandali» strumentalizzano il maltempo pur di attaccare il governo e aspettano con impazienza la pioggia. Sì, quella dei quattrini che vorrebbero ricevere a scrosci per finanziare le loro azioni di protesta. Sembra incredibile ma, nelle concitate ore dei soccorsi alle popolazioni colpite dal maltempo, gli attivisti di Ultima Generazione hanno avuto la faccia tosta di contattare i loro sostenitori per battere cassa. Non in favore degli alluvionati, come avrebbero suggerito il buon senso e lo spirito di solidarietà, ma a beneficio del loro movimento ultra-ambientalista, distintosi negli ultimi mesi per una serie di blitz dall'esito discutibile. Utili solo a creare disagi e imbrattamenti in nome della lotta al cambiamento climatico. Per quanto fini a se stesse, tuttavia, anche quelle azioni dimostrative hanno un costo. E così gli «eco-guerrieri» si sono nuovamente ritrovati nella necessità di chiedere elargizioni, stavolta sull'onda è proprio il caso di dirlo delle più recenti calamità.

«Se non facciamo nulla, questo sarà il futuro di un numero sempre maggiore di italiani. È il momento di farci sentire», si legge in una mail inviata da Ultima Generazione ai propri simpatizzanti. Poi l'organizzazione ha scoperto le carte, svelando la strategia per proseguire le ostilità contro l'esecutivo. «Con il tuo sostegno, possiamo continuare a politicizzare le alluvioni, a fare in modo che non siano vissute come tragedie naturali ma come le conseguenze dell'inazione del governo e di chi continua a fare profitti con i fossili».

Tutto chiaro? Gli stessi ambientalisti duri e puri hanno così sintetizzato la matrice ideologica delle loro rivendicazioni, fondate non tanto sul desiderio di ridurre il dissesto idrogeologico o sulla volontà di trovare soluzioni ragionevoli, quanto su un'avversione intrisa di motivazioni politiche. Fatte le opportune premesse, la retorica dell'ecologismo tout court ha quindi lasciato spazio alla colletta in favore di Ultima Generazione. Perché per teorizzare un futuro verde non ci vogliono conti in rosso. «Dona ora e aiuta a costruire un movimento che possa davvero cambiare il corso degli eventi», recita la mail circolata nelle scorse ore. Segue un link nel quale si possono trovare tutti gli estremi per inviare denaro. «Per continuare a pianificare sul medio lungo termine abbiamo bisogno di maggior stabilità e resilienza davanti ai costi della repressione. Possiamo raggiungerla grazie a donazioni mensili», si legge ancora nella pagina web in questione.

E gli alluvionati dell'Emilia-Romagna? Già finiti in secondo piano, quasi come fossero un iniziale pretesto per poi parlare d'altro, soppiantati delle ennesime lamentele contro l'esecutivo, che nel ddl sicurezza appena approvato alla Camera ha inserito una stretta contro i blocchi stradali, tanto cari agli eco-attivisti d'assalto.

Stamattina il Consiglio dei ministri esaminerà lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagna e le Marche. I cittadini con l'acqua alla gola chiedono infatti risposte concrete, non battaglie ideologiche a colpi di vernice e di slogan.