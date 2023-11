Gli editori incalzano il governo sui fondi. "La manovra penalizza"

La Fieg, la Federazione italiana editori giornali, reputa la manovra svantaggiosa per il settore di riferimento. «Il disegno di legge di Bilancio - si legge nella nota ufficiale degli editori che rappresentano 61 testate, 201 periodici, numerose agenzie di stampa, oltre a tutti i siti correlati - riduce ora considerevolmente il sostegno all'editoria con il rischio di vanificare gli importanti interventi esistenti». Tra i temi sollevati al governo, quello del passaggio al digitale: una sfida già in essere che necessita di supporto sostanziale.

C'è anche un ragionamento sui numeri in ballo, un esempio che è in grado di fotografare al meglio la situazione. «Appare, inoltre, singolare - ha proseguito la Fieg - che la revisione della spesa sia particolarmente penalizzante nei confronti di un settore il cui ruolo e funzione è oggetto di diretta tutela costituzionale e risulti, invece, più contenuta negli altri comparti, peraltro con dotazioni di spesa assai più consistenti come i 750 milioni del Fondo cinema, ridotti di 50 milioni». L'aggettivo che viene individuato per definire gli effetti della manovra sull'editoria è «penalizzante».

È stato rimarcato anche il valore costituzionale dell'azione svolta dall'editoria, con degli accenti sui lavoratori interessati e sulla capacità di diffusione: «Tali testate... - con oltre 6mila giornalisti a tempo pieno e indeterminato, con oltre 20mila collaboratori che coprono capillarmente il territorio - producono un flusso informativo che raggiunge ogni giorno più di 31 milioni di lettori e più di 40 milioni di utenti unici, contribuendo allo sviluppo del nostro Paese e garantendo il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, il pluralismo dell'informazione e la libertà di stampa».

Per l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ha replicato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria e all'Informazione Alberto Barachini. «Il governo - ha fatto presente l'esponente di Forza Italia - è al lavoro per trovare le migliori soluzioni possibili a tutela del segmento editoria e informazione in questa fase di veloce trasformazione tecnologica». Poi un'ulteriore specificazione: «In un quadro economico di grande complessità che necessita sacrifici da parte di tutte le categorie, a cominciare dalle amministrazioni pubbliche - ha continuato l'azzurro - stiamo studiando soluzioni che salvaguardino la continuità aziendale delle imprese che si impegnino a difendere i livelli occupazionali di un settore strategico per lo sviluppo democratico del Paese, tenendo sempre presente che la contrazione delle risorse complessive, lamentata, è conseguenza dell'estinzione del Fondo Straordinario 2022-2023, varato a sostegno dell'editoria nella fase emergenziale del Covid». Insomma, l'esecutivo ha promesso miglioramenti e ha sostenuto che le penalizzazioni dipendano da una voce circoscritta, ossia da quanto stabilito in piena epoca pandemica.