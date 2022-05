Elisabetta salta l'apertura del Parlamento

Per la prima volta dal 1963 la Regina Elisabetta non terrà il consueto «Queen's Speech», il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo quanto riporta la Bbc. Al posto della regina, ormai 96enne e piena di problemi di salute che l'hanno costretta a rinunciare negli ultimi tempi a diversi eventi pubblici, il discorso oggi sarà letto dal figlio ed erede al trono, il principe Carlo. Fino all'ultimo, in base a quanto comunicato da Buckingham Palace, la regina sperava di partecipare, ma in una nota ha sottolineato che, dopo essersi consultata con i suoi medici, Elisabetta ha deciso di non partecipare all'inaugurazione. «La regina continua ad avere problemi di mobilità episodici e, su consiglio dei suoi medici, ha deciso con riluttanza che non parteciperà», si legge in una nota. La scorsa settimana Buckingham Palace ha annunciato che la regina non parteciperà alle feste estive nel Giardino Reale, di solito un appuntamento fisso nel suo calendario annuale. La monarca è recentemente tornata al Castello di Windsor dopo una vacanza di una settimana nella sua tenuta di Sandringham a Norfolk, nell'Inghilterra orientale, dove ha festeggiato il suo novantaseiesimo compleanno in privato lo scorso 21 aprile.

Durante i suoi settant'anni anni di regno, la regina fino a ora aveva saltato soltanto in due occasioni il Queen's Speech: nel 1959 e nel 1963 e in entrambe le occasioni era incinta.