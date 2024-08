Ma Elodie ora si spogli dall'abito di martire

Ascolta ora 00:00 00:00

Inutile che dica ai miei lettori quanto io sia a favore di ogni diritto civile per gli omosessuali e le donne e via dicendo. Tuttavia mi fa ridere che ogni cosa diventi una battaglia campata per aria, o meglio stampata su un calendario Pirelli. Mi riferisco a Elodie, per cui il suo nudo sarebbe una lotta per la libertà delle donne, innescando una polemica con il governo inventata a soli fini pubblicitari. Perché, diciamo la verità, che notizia sarebbe stata Elodie nuda sul calendario Pirelli? Viviamo in un paese in cui esiste una censura dei nudi? Allora meglio passare per martiri, inventandosi un martirio a proprio uso e consumo.

Beninteso, Elodie fa bene a spogliarsi, ma mettere su un pistolotto di resistenza politica, come fosse la Partigiana Johnna, mi fa pensare a quanto sia schizofrenico questo femminismo: da una parte sono lì a accusare chiunque di sessismo, perfino le veline di Striscia la Notizia da anni sono criticate, e qualsiasi donna si esibisca nuda viene biasimata perché condizionata dal desiderio maschile. Dall'altra la nudità diventa eversiva, ma verso chi? Non siamo mica in un paese musulmano. Ecco, casomai io la polemica, più che verso l'Italia, l'avrei fatta proprio contro tutte quelle femministe che non vedono centinaia di milioni di donne costrette a indossare il chador o il burqa, qui puoi spogliarti quanto vuoi. Però in questo caso avrebbe creato qualche imbarazzo in chi non vuole mettersi contro l'Islam (praticamente tutta la sinistra).

C'è forse, anche, l'imbarazzo che hanno sempre creato da noi i calendari, specie negli anni Ottanta, perché non c'era camionista o meccanico che non ne avesse appeso uno nell'abitacolo o in officina. Però, sappiamo, il calendario Pirelli è un'altra cosa, oggetto di culto e collezionismo. La versione raffinata dei calendari con nudi che avevano i meccanici e i camionisti. Un po' snob, diciamo, poco proletario, una cosa da ricchi, stupendo.

Però con lo stare dentro un regime c'entra poco, con il conto in banca di Elodie sicuro, mica l'ha fatto gratis (ci mancherebbe) però piantarci sopra una polemica a costo zero e passare da eroina è prendere tutti per fessi. Ma forse mi sbaglio, e chissà, magari Elodie, la bellissima Elodie, la paladina dei diritti Elodie, ha già pronto per l'anno prossimo un bellissimo calendario di nudi da lanciare con aereo sull'Iran.