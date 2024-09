Gli elogi di Musk a Giorgia. "Con lei crescita record"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni celebra i valori dell'Occidente e rilancia la difesa contro le autocrazie e i regimi autoritari ricevendo dalle mani di Elon Musk il prestigioso Global Citizen Award 2024 dell'Atlantic Council a New York. Ma ribadisce anche «l'orgoglio» per essere il primo premier donna di una nazione «straordinaria» come l'Italia. Il presidente del consiglio viene accolta con un caloroso benvenuto dalla platea dello Ziegfield Ballroom, e incassa un ancor più caloroso sostegno dal patron di Tesla, X e SpaceX, che la introduce sul palco.

«È un onore essere qui per consegnare questo premio ad una persona che è addirittura più bella dentro che fuori. Ha fatto un lavoro incredibile come premier, con una crescita e un'occupazione record», afferma Musk usando poche ma sentite parole per presentare Meloni. Oltre a sottolineare la sua «ammirazione» nel presentarle l'Award del think thank di Washington «per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024». Il miliardario e il premier, seduti fianco a fianco durante la serata di gala, condividono l'interesse sull'intelligenza artificiale («la politica deve garantire che resti controllata dagli umani e mantenga gli umani al centro», ha detto Meloni alle Nazioni Unite) e sul calo dei tassi di natalità nei paesi occidentali. Durante una visita a Roma, Musk ha parlato dell'importanza di avere figli per «creare la nuova generazione», dicendosi preoccupato per il tasso di crescita del paese e aggiungendo: «l'Italia è il popolo degli italiani, per favore, fate più italiani». Davanti ai 700 ospiti dell'Atlantic Council, il proprietario di X afferma che Meloni «è una persona onesta, vera, autentica, una dote rara per un politico». Parole che lei ricambia, ringraziandolo per il suo «prezioso genio».

Musk, accompagnato dalla madre Maye, annuisce ripetutamente col capo mentre il presidente del consiglio parla, riservandole un energico applauso al termine del discorso. Il presidente del consiglio definisce un «grande orgoglio» ricevere il Global Citizen Award, un «illustre riconoscimento per cui ringrazio tutto l'Atlantic Council». E «sono anche profondamente grata a Musk per le sue parole di stima e per avermi consegnato il premio», ribadisce su X postando la foto del momento in cui viene premiata dal miliardario. Il riconoscimento viene consegnato ogni anno a margine della settimana di alto livello dell'Assemblea Generale Onu alle personalità internazionali che più si sono distinte a livello globale. Tra i precedenti vincitori ci sono Shimon Peres, Henry Kissinger, Volodymyr Zelensky, Christine Lagarde, Rania di Giordania, Mario Draghi e Sundar Pichai. Durante i 15 minuti di discorso, a parte un breve cenno al sostegno dell'Italia all'Ucraina, Meloni non parla delle preoccupazioni geopolitiche attuali, ma lancia un messaggio forte e chiaro ai fan dei regimi autoritari: «Difenderemo i nostri valori», dice, invitando a «non vergognarci ad usare e difendere parole e concetti come nazione e patriottismo».

E parlando con la stampa italiana a margine dell'Assemblea Onu, ribadisce che la scelta di Musk per l'Atlantic Council «è la scelta di una delle personalità più interessanti del nostro tempo, fatta mesi fa, e non centra nulla con la campagna americana: mi pare che il tentativo di schierare l'Italia nella campagna Usa sia soprattutto italiano, e non mi sembra particolarmente intelligente».