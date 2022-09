Elvira uccisa sulla strada. La moto che l'ha investita correva e impennava

Colpita dalla ruota della moto e scaraventata venti metri più in là.

Diversi testimoni avevano già raccontato nei dettagli alle autorità come è morta Elvira Zibra, la 34enne investita e uccisa tra domenica e lunedì, in un incidente in via Caracciolo, a Napoli. Ora, però, le immagini dei filmati di videosorveglianza, acquisiti nella seconda giornata di rilievi dal reparto Infortunistica stradale, incaricato delle indagini coordinate dal comandante della polizia municipale Ciro Esposito, cementificano le loro parole, mostrando una scena ancora più cruda di quanto si potesse immaginare.

Nel filmato, pubblicato su Instagram dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, si vede la donna che viene investita e uccisa da un centauro che, a notte fonda, procede, impennando, a tutta velocità lungo via Caracciolo. La 34enne, che lavorava come cameriera allo chalet «Chiringuitos» aveva appena terminato il turno di lavoro. Erano le 3.25 ed Elvira era all'altezza del civico 10 e stava andando a gettare la spazzatura.

In quel momento un trentenne di Frattamaggiore, alla guida di una moto di grossa cilindrata senza patente e non di sua proprietà, arrivava su una ruota sul rettilineo da Mergellina, procedendo parallelamente alle auto parcheggiate sul lato sinistro della carreggiata. Seduta dietro di lui una ragazza. In quella posizione non deve essersi reso conto della presenza di Elvira, o forse non ha fatto in tempo a evitarla.

La ruota anteriore sollevata l'ha centrata in pieno e l'impatto violentissimo ha scaraventato la donna sull'asfalto per circa 20 metri. Trasportata in ospedale in condizioni disperate, è morta poco più tardi per le ferite, che non le hanno lasciato scampo. Ora il centauro è indagato per omicidio stradale aggravato e la sua posizione potrebbe aggravarsi se i risultati dei test tossicologici, attesi nei prossimi giorni, dovessero dare esito positivo.

Oggi alle 11 i familiari della vittima, commercianti, cittadini, esponenti di Europa Verde e i conduttori del programma radiofonico «La Radiazza» parteciperanno alla manifestazione organizzata per ricordarle la vittima. L'appuntamento è davanti al Bar Napoli. «Su via Caracciolo nulla è cambiato - si legge in un comunicato in cui il consigliere Borrelli riporta la denuncia di un collega di Elvira - è morta davanti ai miei occhi. Ci sono ancora ragazzi che corrono all'impazzata senza casco, senza rispettare nessun limite e passando con il rosso». «Ho provato a segnalare alla polizia e alla municipale e nessuno vuole interessarsi di questa cosa - ha aggiunto -. Moriranno altre persone per colpa di questi irresponsabili. Mi stenderò in mezzo alla strada se nessuno interverrà».

«Serve una condanna esemplare per questo pirata della strada - ha ribadito Borrelli - e un intervento a breve per mettere in sicurezza questa zona della città, da tempo teatro di sanguinosi incidenti».