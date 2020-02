Ecco la verità sul voto in Emilia. Dove la Lega ha asfaltato il Pd

Il Pd si conferma anche in Emilia Romagna il partito della “zona Ztl”, forte nelle grandi città e debole in provincia. La Lega lo ha praticamente accerchiato e assediato nel cuore della Val Padana, nella parte più emiliana che romagnola.

Il Pd confinato nel "rettangolo allargato" della Val Padana

Le province di Piacenza, Parma, Ferrara e Rimini sono rimaste saldamente nelle mani della Lega, mentre il consenso del Pd è racchiuso nelle sue roccaforti storiche come Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena. In questa specie di rettangolo allargato Stefano Bonaccini ha costruito la sua vittoria, confermando il consenso che la sinistra ha sempre avuto nelle grandi città. Il candidato del Pd ha ottenuto il 61,8% nella sua città natale, Modena, mentre ha sfiorato il 65% a Bologna, il capoluogo che non ha mai tradito la sinistra ad eccezione della parentesi Guazzaloca. Più contenuto il successo a Reggio Emilia (59%), Ravenna (52,4%), Cesena (54,6%) e Forlì (52,6%) che dal giugno dello scorso anno è amministrata, per la prima volta, dal centrodestra. Grazie al supporto del sindaco ex grillino Federico Pizzarotti, oggi leader di Italia in Comune, Bonaccini ha vinto anche a Parma città col 53,2%, sebbene la provincia abbia premiato Lucia Borgonzoni. Un esito praticamente speculare si è verificato a Rimini città dove il governatore dem ha preso il 48,8%, superando di tre punti percentuali la candidata leghista. Un successo dovuto soprattutto alla conquista del voto dei grillini delusi. "Molti elettori pentastellati (il 71,5% a Forlì, il 62,7% a Parma, il 48,1% a Ferrara) hanno scelto la candidatura di Bonaccini e solo una minoranza ha deciso di optare per il candidato del M5s (Simone Benini) o per il centrodestra di Borgonzoni. Nello specifico, gli elettori del M5s alle Europee 2019 che hanno scelto Benini sono stati il 23,4% a Ferrara, il 16,6% a Parma, il 12,6% a Forlì" , si legge nell’analisi dei flussi elettorali stilata dall’Istituto Cattaneo.

Le vittorie simboliche della Lega

Nel complesso la maggior parte dei comuni emiliano-romagnoli si tinge di blu, il colore scelto da Matteo Salvini per la nuova Lega sovranista. L’intera provincia di Piacenza non conosce il Pd. Qui l’unico comune conquistato da Bonaccini (55 voti a 20) è Cerignale dove, però, la lista più votata è Emilia Romagna Coraggiosa, guidata dall’ex eurodeputata Elly Schlein. Bettola, il paese piacentino di Pier Luigi Bersani, ha premiato la Lega, mentre Scandiano, la città d’origine di Romano Prodi, ha continuato a dare fiducia al Pd. In provincia di Reggio Emilia, Matteo Salvini ha, invece, coronato il sogno di espugnare Brescello, il paese di ‘Peppone e don Camillo’ dove nel 2018 il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. E se è vero che a Bibbiano, il paese della provincia di Reggio Emilia travolto dall’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, ha vinto il Pd, a Finale Emilia, nota per il caso dei ‘diavoli della bassa modenese’, ha prevalso la Lega. A Mirandola, paesino del modenese colpito dal terremoto nel 2012 ed espugnato dai leghisti alle comunali dello scorso giugno, il Carroccio si è confermato primo partito. Nel ferrarese la Lega ha spadroneggiato vincendo in tutti i Comuni arrivando a percentuali bulgare come a Goro (77,4% per la Borgonzoni), località rinomata perché nel 2016 i cittadini si opposero all’arrivo dei migranti. A Predappio, città in cui riposa la salma di Benito Mussolini, la Lega è al 37,4%. Nella provincia di Rimini spicca la vittoria del ‘Papeete’, dal momento che, a Cervia, dove sorge il noto stabilimento da cui Salvini ha annunciato la fine del governo gialloverde, è stato il Carroccio il partito più votato.

L'Emilia Romagna non è più una "Regione rossa"