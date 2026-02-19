Energia, ok al decreto da 5 miliardi. Bollette giù per famiglie e imprese

Il governo ha varato ieri il decreto Energia, mobilitando risorse e benefici per oltre 5 miliardi. La premier Giorgia Meloni ha rivendicato la portata dell'intervento spiegando che l'obiettivo "è fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese".

Il pacchetto predisposto dal ministro dell'Ambiente Pichetto. interviene innanzitutto sulle famiglie più fragili, con un contributo straordinario da 115 euro nel 2026 per i beneficiari del bonus sociale elettrico, che porta il sostegno complessivo fino a 315 euro annui. Per il ceto medio con Isee fino a 25mila euro viene invece introdotto un meccanismo di sconti volontari in bolletta da parte dei fornitori, mentre sul fronte produttivo si agisce sugli oneri generali di sistema, con una riduzione degli oneri di sistema per le utenze non domestiche e il taglio dei costi di trasporto e distribuzione del gas per le imprese. A finanziare l'operazione contribuisce anche l'aumento di due punti dell'Irap per le aziende energetiche nel biennio 2026-2027, risorse destinate integralmente ad abbattere le bollette del sistema produttivo. Il decreto punta inoltre a favorire contratti di lungo periodo per l'energia rinnovabile attraverso la piattaforma del Gse e introduce interventi sugli impianti fotovoltaici incentivati per liberare risorse.

Meloni ha insistito sulla dimensione dei benefici. "Un artigiano o un piccolo ristoratore avrà una riduzione media di oltre 500 euro l'anno sulla bolletta elettrica e di 200 su quella del gas", mentre per le imprese più energivore il taglio potrà superare i 220mila euro annui. Centrale anche il tentativo di disaccoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas, intervenendo sul meccanismo degli Ets, misura che richiederà l'ok europeo ma che il governo considera decisiva per la competitività industriale.

Dal mondo produttivo arrivano segnali di apprezzamento. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha parlato di "misure concrete a sostegno di famiglie e imprese" e soprattutto di un primo passo verso "una visione più ampia e strutturale di politica industriale", ricordando come il costo dell'energia resti uno dei principali fattori di criticità per il sistema manifatturiero. Più prudente la posizione dell'ad di Edison Nicola Monti, secondo cui "fare manovre invasive rischia di distorcere gli equilibri", mentre sugli Ets è "improbabile una modifica unilaterale di un provvedimento europeo", che ha invitato a creare condizioni favorevoli agli investimenti nelle rinnovabili.

Nel Consiglio dei ministri è arrivato anche il via libera agli interventi per le emergenze legate al ciclone Harry e alla frana di Niscemi, con risorse complessive superiori al miliardo di euro destinate a famiglie, imprese e territori colpiti. Misure che confermano, secondo il sottosegretario Matilde Siracusano (Fi), l'attenzione dell'esecutivo nel sostenere le comunità in difficoltà.

Sul fronte parlamentare, intanto, il decreto Milleproroghe registra tensioni per il mancato rinnovo del credito d'imposta sulla carta per le imprese editoriali. Il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti ha denunciato l'"ennesima decisione del governo e dei partiti di maggioranza che dimostra l'assenza di volontà di sostenere con i fatti un comparto fondamentale", mentre dall'esecutivo si rivendicano gli oltre 120 milioni già stanziati nell'ultimo anno per sostenere l'ecosistema dell'informazione. Un confronto destinato a proseguire nelle prossime settimane, mentre la maggioranza valuta possibili correttivi su altre norme del provvedimento.

Rafforzato il sistema bonus. Sconti per il ceto medio

Il decreto Energia interviene in modo mirato sul fronte domestico con misure dedicate sia alle fasce più vulnerabili sia al ceto medio. Per il 2026 è previsto un contributo straordinario una tantum da 115 euro destinato ai titolari del bonus sociale elettrico, che si aggiunge agli aiuti già esistenti portando il sostegno complessivo fino a 315 euro annui. L'intervento vale 315 milioni di euro. Parallelamente viene introdotto, per il biennio 2026-2027, un meccanismo di sconto in bolletta per le famiglie con Isee fino a 25mila euro che non percepiscono il bonus sociale. Lo sconto, applicato dai venditori su base volontaria, corrisponde alla componente del costo di acquisto dell'energia del primo bimestre dell'anno e sarà riconosciuto nella fattura del quinto mese successivo. Per accedere al beneficio sono previsti limiti di consumo: massimo 0,5 Megawattora nel bimestre e meno di 3 Megawattora complessivi nei dodici mesi precedenti.

Risparmi fino a 200mila euro. Anche il gas sarà meno caro

Il decreto interviene in modo significativo anche sul sistema produttivo, con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle aziende italiane (come ha detto Meloni i benefici variano da 500 a 200mila euro a seconda delle dimensioni). Sul fronte elettrico è previsto il taglio della componente Asos, cioè degli oneri legati al sostegno delle rinnovabili, per le utenze non domestiche in bassa, media e alta tensione, con l'esclusione dell'illuminazione pubblica e dei regimi speciali. Per il gas, tra il primo aprile e il 31 dicembre 2026, saranno ridotti gli oneri di trasporto e distribuzione per le imprese industriali e per i grandi consumatori, con copertura finanziaria garantita dalla vendita del gas stoccato durante la crisi energetica. Il provvedimento punta inoltre a favorire la stabilità dei prezzi potenziando la piattaforma del Gse per i contratti di acquisto di energia rinnovabile a lungo termine (Ppa), strumenti che consentiranno anche alle pmi di accedere a forniture più convenienti.

Più Irap sul settore energia Solare, rivoluzione incentivi

Introdotti anche interventi sugli impianti fotovoltaici incentivati sopra i 20 kilowatt, con l'obiettivo di liberare risorse e ridurre gli oneri in bolletta. Sono previste due opzioni volontarie: la rimodulazione degli incentivi, con riduzione della tariffa premio al 70% o all'85% per il biennio 2026-2027 in cambio di un prolungamento del periodo di sostegno di tre o sei mesi, oppure l'uscita dal sistema dal 2028 con un indennizzo pari al 90% del valore residuo degli incentivi, a condizione di effettuare il rifacimento integrale dell'impianto raddoppiandone la producibilità.

Sul fronte delle coperture, la misura principale è l'aumento di due punti dell'Irap per le imprese energetiche nel 2026-2027, con un gettito stimato in oltre un miliardo complessivo fino al 2028 destinato al taglio degli oneri di sistema. Previsto anche uno stanziamento fino a 200 milioni per un servizio di liquidità sul gas e l'utilizzo di fondi del ministero dell'Ambiente per finanziare il bonus sociale.