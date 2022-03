Il piano contro il caro energia: cosa farà il governo

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un disegno di legge sullo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. Il provvedimento introduce misure, anche fiscali, per sostenere la crescita dei Comuni montani e per contrastarne lo spopolamento. Oltre agli argomenti all'ordine del giorno, nel corso del Cdm si sono tenute due informative relative all'impatto della guerra in Ucraina sul tessuto economico e produttivo italiano: a farlo sono stati Stefano Patuanelli (Politiche agricole) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico).

L'allarme in Cdm

Il grillino Stefano Patuanelli durante il Consiglio dei ministri ha fatto luce sull'aumento generalizzato di quasi tutte le materie prime e dei costi energetici, ovvero la causa delle maggiori preoccupazioni per gli italiani. Una situazione che " sta progressivamente erodendo la redditività dell'attività economica ": il risultato è che il settore agroalimentare " non riesce più a redistribuire gli aumenti lungo la filiera produttiva ".

Le ipotesi

Sulla linea di quanto avvenuto nell'ambito europeo per contrastare le drammatiche conseguenze economiche causate dalla pandemia da Covid-19, Patuanelli ha chiesto di adottare un Energy Recovery Fund finanziato dal debito pubblico europeo comune: a suo giudizio questa rappresenta " la soluzione preferibile, forse l'unica, per fronteggiare una situazione inedita e straordinaria di vertiginoso aumento dei prezzi ".

Sul tavolo è stata posta la necessità di avviare con urgenza un confronto in ambito europeo finalizzato ad affrontare anche il riorientamento della Pac e la deroga sulla disciplina degli aiuti di Stato per l'agroalimentare. Nell'ambito delle regole sugli aiuti di Stato, invece, " è necessario attivare un regime di aiuto straordinario sul modello dell'emergenza Covid " così come un programma straordinario di ristrutturazione del debito delle imprese agricole " in deroga alle norme sugli aiuti di Stato ".

Si pensa ad esempio all'introduzione di un contributo flat ex-novo per tutte le superfici agricole utilizzate, " per ammortizzare l'incremento dei costi di produzione ". Un ulteriore intervento potrebbe riguardare la rimozione del vincolo al non incremento della superficie irrigabile, " per aumentare la produttività del settore agroalimentare ". Si potrebbe pure garantire una moratoria alle scadenze dei termini relativi all'indebitamento in essere con istituti di credito o altri operatori e sospendere gli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Nel ventaglio delle opzioni rientra anche l'aumento della percentuale dei pagamenti accoppiati per le produzioni più strategiche e per le quali la Ue non è autosufficiente (come proteine vegetali, cereali). Oppure l'utilizzo " a fini produttivi " delle superfici lasciate a riposo e di tutti i pascoli, " anche se parzialmente occupati da vegetazione arbustiva spontanea ".