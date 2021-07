L'epic fail di Giuseppe Conte: che gaffe la foto degli Azzurri

Clamoroso epic fail dello staff di Giuseppe Conte. Come ogni politico che si rispetti anche l'ex premier, ieri, al termine della partita Italia-Spagna si è complimentato con la nazionale italiana, ma ha commesso un errore che non è passato inosservato.

Come sappiamo, fin dall'inizio della pandemia, l'avvocata di Volturara Apulla ha prestato molta attenzione ai social e, seguendo le indicazioni del fidato Rocco Casalino, ha puntato molto sulle dirette Facebook. E, proprio sul social network di Mark Zuckerberg, ieri, ha commesso un eclatante scivolone. Nel post con cui l'ex premier saluta il passaggio in finale degli azzurri agli Europei di calcio, la foto pubblicata è di Italia-Galles dello scorso 20 giugno, invece che della vittoria contro la Spagna di ieri sera.

Un dettaglio non da poco: fatta eccezione per la tradizionale maglia azzurra, la divisa della squadra è completamente diversa. Pantaloncini neri nell'ultimo match contro gli iberici, con completo giallo per il portiere Donnarumma; calzoni bianchi, con divisa grigia per il numero 1, nell'incontro di settimane fa con i gallesi, valido per il girone. Lo staff di Conte ha preso una clamorosa cantonata, e allo sguardo attento degli degli utenti ciò non passa inosservato. Tra i commenti sotto il post si scatenano le accuse. Andrea F. scrive: "Ma cosa vuol dire mettere uno scatto di un altra partita?! Datti una svegliata beppe!!". "Ma almeno metta una foto della partita di stasera!!!", è il commento di Roberta C. Anche Antonio D.N. si lamenta: "Potevi anche pubblicare una foto della serata…". Rincara la dose Salvatore D. L.: "Si ma questa è la foto contro il Galles". Stizzito anche il commento di Gian L.: "La foto non è quella della vittoria odierna. Manco na foto azzeccate.." Mentre Alessandro B. solleva un'altra questione, rifacendosi al testo di Conte che accompagna la foto incriminata ("Orgogliosi di voi!", con tanto di tricolore in bella vista): "Ma orgogliosi chi? A nome di chi parla?". Eh sì, perché in effetti l'immagine di Conte che sbaglia foto della Nazionale è la metafora perfetta del suo ingresso nei 5stelle. Una parabola sospesa, con strafalcioni ed incidenti di percorso sempre dietro l'angolo. E lo staff comunicativo, in questo percorso accidentato, non si sta per niente rivelando d'aiuto...