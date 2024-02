Gli eroi di tutti i giorni

C'è l'eroe per caso e c'è quello che è eroe tutti i giorni. C'è quello che si spende per gli altri e quello che, sulla propria esperienza, costruisce un progetto per la comunità. Eccoli gli italiani premiati con l'onorificenza 2024 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con la speranza che siano loro i veri influencer, di ispirazione a tutti. Mattia Abbate, 35 anni, affetto da distrofia muscolare, cura una rubrica sul mondo delle disabilità, Lucia Bevilacqua, 65 anni, e il marito Salvatore Pilato gestiscono la cooperativa La Melagrana che affianca i ragazzi disabili nell'inserimento nel mondo del lavoro. Antonio Bodini, 64 anni, ha ideato il baskin, per far giocare insieme persone con diverse abilità. Nicola Di Lena, 42 anni, ha una pasticceria «sociale». Marta Grelli, 26 anni, ha creato una piattaforma informatica per facilitare i viaggi ai disabili. Michele Mele, 32 anni, facilita la vita agli ipovedenti. Gianni Stinziani, 54 anni, aiuta chi vive la gestione quotidiana dei figli con spettro autistico. Paola Maria Tricomi, 32 anni, si batte per il diritto allo studio delle persone disabili.

Sarah Sclauzero, 51 anni, ha fondato un centro antiviolenza. Mattia Aguzzi, 37 anni, a Torino ha preso al volo una bambina caduta dal balcone e l'ha salvata. Licia Baldi, 88 anni, insegna ai detenuti in carcere. Simone Baldini, 42 anni, pur costretto su una sedia a rotelle, ha spalato assieme agli angeli del fango dopo l'alluvione in Romagna. Vincenzo Bordo, 67 anni, ha fondato la Casa di Anna che aiuta i senzatetto. Marco Caprai, 60 anni, offre lavoro nella sua azienda vitivinicola agli immigrati. Giuseppina Casarin, 65 anni, promuove l'inclusione sociale con il suo coro Voci dal Mondo. Dario Cherici, 80 anni, nonostante l'età ha prestato soccorso alle popolazioni della provincia di Prato colpite dall'alluvione. Marina Clerici, 68 anni, ha promosso l'accoglienza di persone con difficoltà di carattere psico - sociale. Marta Delle Piane, 35 anni, ha promosso la ricerca scientifica sulle malattie reumatiche infantili. Maria Eleonora Teresa Galia, 53 anni, aiuta i bambini malati con giocattoli e finanziando le strutture ospedaliere. Francesco Giannelli Savastano, 74 anni, supporta i piccoli malati e le loro famiglie lontano da casa. Pietro Literio, 54 anni, ha realizzato un ambulatorio che offre gratuitamente visite mediche. Leonardo Lotto, 25 anni, dopo un incidente che lo costringe sulla sedia a rotelle, si è laureato e ha pronunciato un discorso motivazionale diventato virale in rete. Giovanni Neri, 80 anni, sostiene la ricerca oncologica pediatrica. Nicolina Parisi, 82 anni, ha accolto nella tomba di famiglia le salme dei migranti deceduti dopo il naufragio di Cutro. Antonio Piccolo, 74 anni e Carlo Sagliocco gestiscono una Scuola Calcio a Scampia. Marco Randon, 64 anni, ha preparato focacce per le popolazioni colpite dal terremoto. Stefano Ungaretti, 42 anni, sensibilizza al primo soccorso.