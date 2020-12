Esame avvocati, Lega all’attacco di Bonafede: "Incapace, si dimetta"

Manifestazioni in 7 città italiane si sono svolte questa mattina da parte dei praticanti avvocati, sostenuti dalla Lega, contro la decisione del ministero della Giustizia di rinviare, a causa delle norme anti-Covid, l'esame di Stato per entrare in avvocatura che si sarebbe dovuto svolgere proprio oggi. I praticanti sono scesi in piazza per chiedere certezze al ministero sulla data delle prove di idoneità professionale ritenendo che queste ultime, con le dovute cautele e precauzioni, si possano sostenere ugualmente.

A Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Vibo Valentia, Palermo i manifestanti hanno alzato i cartelli con scritto: "Dopo anni e anni di tirocini gratis vogliamo fare l'esame" o "È tempo di decidere, non possiamo più aspettare". La protesta è stata supportata anche dalla Lega che ha puntato il dito contro il Guardasigilli, Alfonso Bonafede. Nella Capitale i praticanti e gli esponenti del Carroccio, per gridare il loro malcontento, si sono ritrovati davanti al ministero della Giustizia. "Siamo qui per portare la voce di oltre 20mila praticanti avvocato, che chiedono solo chiarezza e certezze: ad oggi non sanno quando potranno coronare il sogno della loro vita, quello di diventare avvocati" , ha spiegato il deputato della Lega Luca Toccalini, coordinatore federale della sezione giovanile del partito a margine della manifestazione tenutasi a piazza Cairoli. Il parlamentare ha sottolineato che la Lega è al fianco dei "tantissimi dottori e dottoresse che non vedono l’ora di entrare nel mondo del lavoro e grazie all’incompetenza di questo governo stanno perdendo ulteriori mesi, non è solo questione di pandemia ma siamo di fronte all’incapacità di un ministro" .