"Europa patria comune, serve una sola voce nella politica estera"

Silvio Berlusconi procede a spron battuto con la sua campagna elettorale social, fatta di brevi video nei quali racconta in modo sintetico ma esaustivo il programma elettorale di Forza Italia, che in molti punti è coincidente con quello della coalizione di centrodestra. Il motto di questa campagna elettorale portata avanti da Silvio Berlusconi è diventato quasi uno slogan, che ha attraversato i confini del nostro Paese: " Sono d'accordo anche in Europa: una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma per levare di torno i signori della sinistra ". E nel giorno in cui a Roma è previsto l'incontro di Manfred Weber, presidente del Ppe, con la stampa per sostenere Forza Italia, Silvio Berlusconi ha dedicato la pillola quotidiana all'Europa e alla formazione di un esercito comune.

L'europeismo è una delle basi del programma della coalizione, come ha sottolineato anche Weber contraddicendo la sinistra: " Chi vuole avere la certezza che la maggioranza di centrodestra sarà pro-Europa deve votare per Forza Italia, per Silvio Berlusconi e Antonio Tajani che è stato presidente del Parlamento europeo. Sono rimasto sorpreso positivamente dalla bozza e dal programma finale della coalizione di centrodestra. È chiarissimo che è a favore dell'integrazione europea, ribadisce la cooperazione transatlantica con i nostri amici americani, il ruolo nella Nato e i valori europei ".

E su questa linea si trova anche Silvio Berlusconi. " L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea. L'Europa è la nostra patria comune, qui sono nati i nostri principi cristiani e liberali. Noi non possiamo che essere europeisti, senza esitazione e fino in fondo ", ha detto Silvio Berlusconi nel video, sottolineando che " solo l'Europa tutta unita, con valori condivisi e di un autentico senso di appartenenza di tutti i popoli che ne fanno parte, può avere un ruolo nelle grandi sfide del mondo, può difendere i nostri interessi e il nostro stile di vita ". Per arrivare a questo, però, " bisogna mettere davvero in comune tra tutti gli Stati europei la politica estera e di difesa. Si deve arrivare ad una vera diplomazia europea, ad un unica voce nella politica estera e a una vera forza militare europea, cominciando con un corpo di intervento rapido, di 100mila uomini, pronto ad intervenire nelle emergenze ".