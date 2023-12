Ex meteora Nba in manette con la fidanzata per omicidio

Il 27enne cestista statunitense Chance Comanche è stato arrestato insieme alla fidanzata 19enne Sakari Harnden con l'accusa di omicidio della 23enne Marayna Rodgers, il cui corpo è stato ritrovato nel deserto del Nevada, in una zona chiamata Henderson. Rodgers, originaria di Washington, era in viaggio a Las Vegas e la sera del 5 dicembre aveva in programma di vedersi con Comanche e Harnden. Comanche è stato arrestato dagli agenti dell'FBI venerdì nella contea di Sacramento, in California, ed è stato trattenuto senza cauzione. La fidanzata è stata arrestata mercoledì a Las Vegas con l'accusa di rapimento ed è stata detenuta dietro cauzione di 500.000 dollari, secondo i registri del carcere. Comanche, giocatore degli Stockton Kings della G-League dovrà presentarsi oggi in tribunale e la sua estradizione in Nevada è pendente. «All'inizio delle indagini, gli investigatori sospettavano un comportamento scorretto e hanno ottenuto prove per arrestare Harnden e il suo fidanzato Comanche per il loro ruolo nel rapimento e nella scomparsa di Rodgers», si legge in un comunicato della polizia di Las Vegas.

Comanche ha giocato a basket al college in Arizona ed è sceso in campo in una sola partita della Nba, con i Portland Trail Blazers, il 9 aprile 2023, mettendo a referto 7 punti e 3 rimbalzi in 21 minuti sul parquet. La sua società, i Kings, gli ha rescisso il contratto appena è venuta a conoscenza del caso. La sera della scomparsa dell'infermiera Comanche aveva giocato a Henderson, a una ventina di chilometri da Las Vegas. I resti della ragazza uccisa, ha spiegato la polizia locale, sono stati ritrovati nel fine settimana. Dopo 14 giorni di ricerche, le accuse sono ricadute sul 27enne e sulla 19enne.