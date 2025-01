Ex olimpica di sci spara e ferisce il vicino di casa

Ascolta ora 00:00 00:00

È choc in provincia di Torino dopo la scoperta che la protagonista di un tentato omicidio sulla collina di Moncalieri è Vera Schenone, olimpionica dei Giochi invernali di Cortina 1956. La donna ha sparato al suo vicino di casa tre-quattro colpi al torace e all'addome dopo una lite. L'uomo è ricoverato ora all'Ospedale Molinette, intubato e in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ascoltando anche la compagna del ferito come testimone di quanto accaduto.

Schenone, ai campionati italiani ha vinto sei titoli totali, due nella discesa libera nel 1956 e 1957, tre nello slalom nel 1956, 1957 e 1960 e uno nello slalom gigante nel 1956. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, fra la campionessa e il vicino le tensioni vanno avanti da tempo. La donna deteneva l'arma in seguito a una normale registrazione. In casa con Schenone c'erano il marito e il figlio. La vittima abita invece con la compagna, accompagnata in caserma e sentita come testimone.

Fino al tardo pomeriggio di ieri Schenone era ancora in caserma, ascoltata dai carabinieri. Lontano ormai il ricordo dei suoi successi sportivi, che nel 1940, all'età di appena 15 anni, la resero la più giovane sciatrice della spedizione azzurra.

La famiglia Schenone è nota anche per aver fondato nel 1930 Schenone Sport, tra i più antichi negozi di abbigliamento ed articoli sportivi di Torino. Anche il fratello di Vera, Carlo, era infatti un campione di sci. E con la sorella gestì negli anni Cinquanta il negozio in via Madama Cristina.