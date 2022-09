"Solo brutte figure...". Il flop di Conte al Forum Ambrosetti

La blasonata platea di Cernobbio, certo, non ha soprasseduto su quella emblematica "defezione". Al Forum Ambrosetti conclusosi ieri, l'assenza fisica di Giuseppe Conte ha fatto discutere e non poco. L'ex premier ha infatti preso parte al meeting solo il collegamento video, scelta che alcuni illustri partecipanti al convegno avrebbero interpretato come una sorta di sgarbo. Lui però stempera. " Nessuna mancanza di rispetto, avevo preso impegni già da tempo, ero alle prese con cittadini e rappresentanti e associazioni di categoria ", si è giustificato stamani il capo pentastellato, intervenendo ai microfoni di Radio Capital.

Qualcuno maligna che Giuseppi avesse riunciato a presenziare per evitare una possibile accoglienza di ghiaccio da parte dell'uditorio. Supposizioni, forse solo congetture. Sta di fatto che, anche in collegamento da remoto, l'ex premier sia riuscito a raggelare gli animi e a rimediare una figura non troppo lusinghiera. Alcuni presenti, al riguardo, parlando di performance deludente, sotto tono, e ironizzano sulla linea disturbata che aveva infastidito Conte proprio mentre questi stava parando di evasione fiscale e imprese. Temi considerati cruciali dall'assemblea di Cernobbio.

Al Forum Ambrosetti, poi, è calato un silenzio piuttosto eloquente sulle bacchettate riservate dall'ex premier alla cosiddetta agenda Draghi. Già, perché da quelle parti in molti non hanno perdonato ai 5S di aver affossato il governo dell'ex banchiere. " Noi siamo in democrazia e le elezioni, lo dico per orfani metodo Draghi, ci sarebbero state comunque dopo cinque mesi aggiuntivi e tutte le emergenze come la guerra in Ucraina ci sarebbero state anche a febbraio-marzo ", ha affermato il capo pentastellato, che nel suo discorso ha poi difeso anche il reddito di cittadinanza grillino. " Pensare di abolirlo è una follia ", ha detto, facendo sobbalzare dalla poltrona diversi imprenditori presenti.

Ma la performance di Conte ha attirato critiche ben più esplicite al di fuori del formale contesto del Forum Ambrosetti. E il colmo è che le bacchettate più severe gli sono arrivate dalla rete, ovvero dalla gente comune. In un tweet nel quale l'ex premier parlava proprio del meeting di Cernobbio non sono mancati commenti al vetriolo. " Lei a Draghi non allaccia nemmeno le scarpe. Le conviene evitare di fare confronti. Fa solo brutte figure ", ha commentato un utente riferendosi alle parole di Conte sull'agenda politica dell'ex banchiere. E ancora: " A Cernobbio si incontra l'Italia che lavora e produce, altro che bonus e sussidi... ".

Tra i vari socommenti di segno opposto, anche questo, altrettanto critico: " A Cernobbio non avrebbe certamente potuto dire le solite sciocchezze che blatera in lungo e in largo per l'Italia! È stato prudente a non andarci. Il suo pubblico, quello che la applaude, è credulone e ignorante ". E pure questo: " Lei è stato il peggiore, se ne rende conto? Ha presente la platea del Forum Ambrosetti? Quella platea dirige industrie e aziende dove le persone lavorano e portano a casa lo stipendio. Fatti e non parole a vuoto! ".

A diciannove giorni dal voto, segnali non troppo incoraggianti per i grillini e per il loro leader.