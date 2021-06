Faccia a faccia Salvini-Draghi: "Cosa ho chiesto al premier"

Matteo Salvini stamattina si è incontrato con Mario Draghi e hanno affrontato la questione delle mascherine all'aperto. L'ipotesi attualmente sul tavolo è di toglierle a partire dal 15 luglio ma il leader della Lega punta a una sospensione immediata dell'obbligo. " Ho chiesto di togliere l'obbligo del bavaglio almeno all'aperto il prima possibile. Spero che anche l'Italia nel giro di poche ore o pochi giorni ", ha affermato Matteo Salvini al termine dell'incontro.

" Siamo a metà giugno, andare in giro mascherati un altro mese con una situazione sotto controllo e l'Italia quasi tutta bianca mi sembra una punizione inutile e ingiusta ", ha proseguito il leader della Lega. La situazione epidemiologica del Paese è in continuo miglioramento anche grazie alla campagna vaccinale in continua progressione. L'attuale situazione non è compatibile con restrizioni così forti delle libertà personali, motivo per il quale, con le temperature che si alzano, non appare necessario contiuare a indossare le mascherine all'aperto. " È stato un incontro utile e costruttivo. C'è sintonia sulle riforme. Ho chiesto di correre il più possibile per il ritorno alla normalità, di togliere l'obbligo del bavaglio il prima possibile perché i dati sono buoni e gli italiani hanno rispettato le regole ", ha detto Matteo Salvini, che poi ha riportato l'esempio della road map dell'Europa.

" In quasi tutta l'Europa si toglie l'obbligo della mascherina, quindi spero che anche l'Italia possa tornare entro non dico poche ore ma giorni a lasciare respirare all'aperto ", ha proseguito Matteo Salvini. La Francia da oggi ha derogato l'obbligo di indossare l'obbligo di mascherine all'aperto e anche la Spagna a breve lo eliminerà. Matteo Salvini, quindi, vorrebbe seguire questo stessa anche per l'Italia: " È tempo di restituire agli italiani il diritto al lavoro e alla libertà ". E il primo risultato ottenuto dal leader della Lega è un incontro programmato dal Cts per discutere questo punto, come annunciato da Matteo Salvini: " Draghi penso che condivida la necessità di lasciar respirare, lavorare e camminare. Io spero che l'obbligo delle mascherine, almeno all'aperto sia tolto presto... C'è una riunione del Cts domani spero che ci sia una risposta chiara anche sulle discoteche ".