Le fake news della Schlein su tasse, sanità e stipendi

Elly Schlein ha messo a punto un copione retorico da usare nei comizi e nelle piazze. Il fulcro ruota attorno alle misure economiche previste dalla manovra del governo Meloni. E il messaggio è che l'esecutivo ha impoverito gli italiani. Molti degli argomenti della segretaria Pd, però, sono fake news. Il sito Pagellapolitica.it, specializzato in fact-checking sulle affermazioni dei leader politici, ha messo in fila alcune delle affermazioni della Schlein sabato scorso in piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione del Pd. E ha certificato l'utilizzo di vere e proprie bufale da parte della segretaria dem.

Una delle bufale ripetute più volte dall'opposizione, anche se già smentita, e rilanciata dalla Schlein nel suo comizio è che il governo abbia tagliato i fondi alla sanità. In realtà è il contrario. La legge di Bilancio ha aumentato di 3 miliardi le risorse per la sanità pubblica nel 2024, di altri 4 nel 2025, e 4,2 miliardi ancora dal 2026. Risultato: 136 miliardi di stanziamento, mai così alti.

E allora da dove nasce la bufala? Da un erroneo (o volutamente erroneo) confronto tra Pil e spesa sanitaria. Siccome negli anni del covid il Pil era diminuito, la spesa sanitaria aveva un peso maggiore rispetto al Pil. Aumentando invece il Pil, il rapporto con la spesa è minore, anche se in termini assoluti i fondi stanziati sono aumentati. Il contrario di quello che sostiene la Schlein.

Altro slogan, altra fake news. «Avevano promesso di abolire le accise davanti ai benzinai. Sono aumentate: ha aumentato il costo della benzina questo governo». Falso. «Il governo Meloni non ha aumentato le accise sui carburanti. Al momento l'accisa sulla benzina è pari a 73 centesimi di euro al litro, quella sul gasolio a 62 centesimi di euro. Questi valori sono gli stessi che erano in vigore prima che il 22 marzo 2022 il governo Draghi introducesse temporaneamente un taglio di 25 centesimi di euro, poi prorogato varie volte durante lo scorso anno, da ultimo anche dal governo Meloni». Di più, «l'ultima volta che l'attuale valore delle accise è aumentato è stata durante un governo del Pd», ricorda il sito, con il governo Letta, che le aumentò di un centesimo a litro.

Poi ancora. «Il governo Meloni ha cancellato 330 milioni di fondo per l'affitto». Altra frase scorretta. Il fondo non è stato cancellato, inoltre «il mancato rifinanziamento del fondo rientrava poi nelle previsioni sia del secondo governo Conte sia del governo Draghi e già in passato, in almeno cinque casi, non era stato rifinanziato».

Altro cavallo di battaglia della Schlein, gli stipendi degli insegnanti. Davanti al popolo Pd ha detto: «Siamo il Paese che li paga meno in Europa». Non è così, «ci sono almeno otto Paesi sui 22 di cui Ocse ha i dati che pagano gli insegnanti meno dell'Italia». La segretaria dem ha accusato anche il governo di non fare nulla per combattere la povertà, snocciolando numeri inquietanti: «In questo Paese Ci sono 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri». Altre cifre approssimative. Gli occupati in povertà assoluta sono 1,8 milioni, dati Istat. Solo se si estende la categoria ai working poor, si può arrivare a 2,5-3 milioni. Ma sempre meno dei 3,5 della Schlein.