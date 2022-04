Il Family act è legge: ecco tutte le novità

Il Family act è legge. Il provvedimento è stato approvato oggi dal Senato con 193 voti favorevoli, 10 contrari e 15 astenuti.

Il disegno di legge delega al governo prevede sostegni alla genitorialità, il contrasto alla denatalità e l'aiuto ai giovani che ambiscono all'indipendenza e all'autonomia finanziaria. L'esecutivo guidato da Mario Draghi avrà il compito di garantire l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza per la promozione e lo sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di autonomia e di integrazione sociale dei minori iscritti, anche disabili, nei casi in cui esprimano disagio personale, sociale e familiare. Oltre a prevedere misure di contrasto alla povertà educativa minorile, il family act va incontro alle esigenze di quelle coppie con gli che faticano a conciliare la vita lavorativa con quella privata. La legge stabilisce, infatti, che il governo incentivi il lavoro flessibile e riveda i congedi parentali fino al 14esimo anno d’età dei figli.

Si chiede, inoltre, una modulazione graduale dello stipendio nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli e agevolazioni alle imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per la loro attività di formazione. Altre agevolazioni riguardano la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite all'attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e di assistenza alla persona. Vengono, poi, introdotte detrazioni fiscali per l’affitto dell’abitazione principale o per le giovani coppie che devono acquistare la prima casa. Ma non solo. Gli sgravi riguardano anche le spese universitarie dei figli, misure a sostegno delle spese relative ai viaggi d'istruzione e all'acquisto di libri, beni e di servizi informatici, biglietti per musei, mostre, parchi naturali e gallerie. Si prevedono, inoltre, contributi finanziari per pagare le rette degli asili. Infine, una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sarà riservata alla nascita di nuove imprese femminili che saranno sostenute economicamente per i primi due anni. Sono previsti incentivi al lavoro femminile nel Mezzogiorno. L'assegno unico e universale, invece, è già in vigore e può essere richiesto sia da cittadini italiani sia da stranieri con permessi di soggiorno, residenti in Italia, con a carico un figlio minore (a partire dal 7° mese di gravidanza), o un figlio entro i 21 anni di età.