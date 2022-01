Un fantasma alla Casa Bianca. Con il ciuffo

C'è un fantasma alla Casa Bianca. E chi l'ha incrociato giura abbia il corpaccione ingombrante ed il ciuffo biondastro di Donald Trump. Un fantasma che un disperato Joe Biden non sa più come esorcizzare. Anche perché peggio delle presunte apparizioni sono i dati scaricatigli addosso da sondaggi e rilevamenti d'opinione. Ultimo fra tutti quello di Cnbc secondo cui il 56 per cento degli americani disapprova il suo operato. Uno fra i dati peggiori mai inanellati da un presidente al primo anno di mandato. Ma è poca cosa rispetto a quelli che ipotizzano un nuovo testa a testa con Trump. Un rilevamento di Real Clear Politics attribuisce all'ex presidente il voto del 46 per cento degli americani contro l'appena 41,2 di Biden. E un sondaggio analogo di Insider Advantage assegna a Trump un vantaggio di addirittura otto punti. Le cose vanno pure peggio se si analizzano le opinioni degli americani sull'assalto a Capitol Hill di un anno fa. A dar retta ai democratici, e a gran parte dei media statunitensi, quell'assalto avrebbe tolto all'ex presidente ogni legittimità. Ad oggi, invece, il 40 per cento degli americani sembrerebbe ancora convinto che ben più illegittima sia stata la vittoria elettorale dell'attuale presidente. Il rilevamento, condotto ai primi di gennaio da Axios Momentive, nasconde verità ancor più urticanti. Prima fra tutte quella secondo cui il 37 per cento degli americani avrebbe perso ogni fiducia nella democrazia. E a render ancor più incombente l'ombra di The Donald s'aggiungono i manifesti fallimenti del suo successore. Prendiamo la lotta al Covid. Biden ne fece il cavallo di battaglia d'inizio mandato promettendo 200 milioni di vaccinazioni nei primi cento giorni di presidenza. L'obbiettivo, raggiunto e superato, non gli ha garantito un'oncia della prevista credibilità. Per gran parte degli americani il triste record di oltre 800mila vittime, superato settimane fa, resta più significativo della campagna vaccinale. A oggi, del resto, solo il 61,8 per cento degli americani si è sottoposto ad una doppia somministrazione di vaccino. Un dato che fa capire quanto diffuso resti lo scetticismo No Vax cavalcato da Trump e dal mondo repubblicano. Il dato più devastante per Biden riguarda però la gestione dell'economia. Secondo un sondaggio di Cnbc/Change Research dello scorso dicembre il 56 per cento degli elettori disapprova le sue iniziative economiche. La bocciatura è figlia del fallimento di Build Back Better (Ricostruiamo meglio) il piano da oltre 1.750 miliardi che doveva risvegliare l'economia statunitense riportandola ai fasti pre-pandemia. Il piano, rimasto miseramente incagliato a seguito dell'ostruzionismo del senatore democratico Joe Manchin, ha finito con l'evidenziare, invece, l'incapacità del presidente di guidare il suo stesso partito. Un'incapacità che ha già minato la sua credibilità di «comandante in capo». E promette di rendere assai agevole la ridiscesa in campo del più temuto dei fantasmi.