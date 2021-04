I 3 nuovi indicatori per riaprire. Ecco che cosa può cambiare

Durante la conferenza stampa, Mario Draghi ha cercato di infondere fiducia al Paese, soprattutto dopo le manifestazioni e gli scontri di ieri. Il disagio sociale è altissimo, le attività commerciali e imprenditoriali sono sul baratro e chiedono di poter tornare a lavorare. Le riaperture fanno parte della road map di Mario Draghi ma sono necessariamente condizionate e nel corso della conferenza il presidente del Consiglio ha accennato ai parametri individuati con il generale Figliuolo per intraprendere la strada che porterà a un graduale, ritorno alla normalità già a partire dalle prossime settimane. I vaccini vera chiave di volta per il futuro.

Il vaccino sarà il parametro determinante per dettare la tabella di marcia delle riaperture del Paese. I prossimi giorni saranno fondamentali, perché il generale Francesco Paolo Figliuolo comunicherà la nuova direttiva che stabilità tempi e modi nelle riaperture. " Ci sarà una direttiva del generale Figliuolo, vedremo come inserire il parametro delle vaccinazioni delle categorie a rischio tra quelli che si usano per autorizzare le riaperture ", ha detto Mario Draghi parlando in conferenza stampa.

Per Mario Draghi il piano vaccinale sarà cruciale per le prossime riaperture e in tal senso le Regioni hanno un ruolo fondale. L'avanzamento in ordine sparso nelle vaccinazioni potrebbe causare delle riaperture diversificate, come spiegato da Mario Draghi: " Ci sono Regioni molto avanzate con tante diversità, alcune molto insospettabili, per le Regioni che sono molto avanti è chiaro che sarà più semplice riaprire. C'è la volontà di vedere le prossime settimane come settimane di riaperture e non di chiusure ".

Attualmente esiste la data del 30 aprile per pensare a nuove aperture, ma Mario Draghi è possibilista su probabili riaperture anticipate: " La data del 30 aprile è la scadenza dell'ultimo decreto, ma si dice anche che se l'andamento delle vaccinazioni e dei contagi mostrasse la possibilità si possono riconsiderare le cose anche prima, ma avere delle date significa che io conosca i parametri a una certa data ". Il presidente del Consiglio ha dato una prima linea su quelli che potrebbero essere i parametri dei soggetti fragili: " Tanto più si procederà velocemente con le vaccinazioni delle categorie a rischio e tanto più si potrà riaprire, non serve avere il 30% della popolazione vaccinata, meglio avere il 100% delle classi a rischio ".

Confermando che l'Italia ha il numero di dosi adeguate per vaccinare tutti i soggetti pià a rischio nelle prossime settimane, Mario Draghi ha ribadito che gli obiettivi annunciati sul numero di somministrazioni non sono cambiati dopo le indicazioni su AstraZeneca: " L'obiettivo di somministrare 500mila dosi al giorno di vaccino anti Covid è confermato ". Un obiettivo ambizioso che risulta decisivo nell'ottica delle aperture.