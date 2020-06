"Il fascismo una splendida epoca, Mussolini troppo buono": Roberto Jonghi Lavarini condannato a due anni

Roberto Jonghi Lavarini è un esponente dell'estrema destra molto noto negli ambienti milanesi. Nel 2014 è stato protagonista di una controversa intervista alle Iene, durante la quale ha espresso il suo pensiero senza filtri. Le risposte date gli sono valse una condanna a due anni da parte dell'ottava sezione penale del Tribunale di Milano. Roberto Jonghi Lavarini non ha mai rinnegato le sue idee e in un'altra occasione raccontò di aver insegnato alle sue figlie il saluto romano: " Solare, bello e igienico ".

L'intervista mandata in onda dalle Iene nel lontano 2014 è stata interamente incentrata sulle posizioni estremiste di Roberto Jonghi Lavarini. L'attivista nero aveva dichiarato senza idugi ai microfoni del programma di Italia1 che "Il fascismo è stata una splendida epoca di riforme sociali e di grandezza dell’Italia ". Non si era fatto remore a rivelare che lui festeggia l'anniversario della Marcia su Roma. Nel suo discorso sono state rilevate espressioni antisemite, che nell'imputazione sono considerate come un'esaltazione di " principi, fatti e metodi del fascismo ". Questo ha configurato il reato di apologia, sostenuto dall'espressione di " idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ". Oltre a esaltare il periodo del Ventennio, considerandolo un "grande periodo di civiltà, di benessere, di modernizzazione, di riforme economiche sociali e di grandi infrastrutture", Roberto Jonghi Lavarini aveva esaltato le metodologie fasciste. " Se la forza serve per difendere il mio popolo, sono pronto ad usarla. Tranne qualche sana manganellata e qualche bicchierino di olio di ricino, non è mai successo nulla ", disse alle Iene. A proposito dell'utilizzo dell'olio di ricino per punire gli avversari durante il fascismo, Roberto Jonghi Lavarini ha una sua idea ben precisa. " Un goccino di olio di ricino è digestivo ", aveva detto alle Iene.