"Fascisti e assassini...". Ancora minacce contro Salvini e Meloni

La democrazia a sinistra non sanno cosa sia. Ormai è acclarato, come è stato dimostrato in più occasioni durante tutta la campagna elettorale e non solo. Minacce, sottintese o esplicite, sono state un leitmotiv costante nelle ultime settimane. Gli stessi esponenti politici hanno alzato i toni, esasperando una campagna elettorale che per volontà della sinistra non si è concentrata sul confronto politico ma sull'attacco personale e politico. Si sono così fomentate le frange più violente, vere o presunte, che si sono risvegliate e hanno iniziato a minacciare fisicamente i leader politici del centrodestra da diverse settimane.

L'ultimo episodio si è verificato a Ravenna, dove su un muro sono apparse scritte minatorie contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non è certo la prima volta che succede ma si stanno moltiplicando in maniera preoccupante in tutta Italia. " Meloni e Salvini fascisti e assassini, farete la fine di Mussolini ", si legge sul muro, con tanto di stella rossa accanto. La fotografia è stata condivisa sui social da Matteo Salvini, che a commento della scritta, ha commentato: " A Ravenna, qualche democratico ha accettato con serenità il voto degli italiani e, con vernice rossa, augura buon lavoro a me e Giorgia. Viva la libertà e avanti col sorriso ". Ovviamente, non sono mancati i commenti favorevoli a questo tipo di pensiero sotto il post pubblicato da Matteo Salvini, che ha personalmente risposto ad alcuni di questi.