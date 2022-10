FdI e Lega confermano gli uscenti, sorpresa nel M5S: i nuovi capigruppo

Si conclude oggi un altro passaggio fondamentale per il completo funzionamento delle Camere, necessario per avviare le consultazioni con il presidente della Repubblica e formare il nuovo governo. I partiti stanno eleggendo i rispettivi capigruppo, che svolgono un ruolo importante poiché accompagneranno i propri leader in occasione degli incontri al Quirinale in vista della nascita del nuovo esecutivo. Ora si resta in attesa della data ufficiale per l'inizio delle consultazioni.

Fratelli d'Italia conferma gli uscenti

Fratelli d'Italia dovrebbe confermare gli stessi capigruppo uscenti, ovvero Luca Ciriani al Senato e Francesco Lollobrigida alla Camera " Vedremo in futuro se sarà necessario fare delle modifiche. In questa fase serve un accompagnamento per mano da parte dei capigruppo uscenti ", ha fatto sapere il deputato Giovanni Donzelli.

FI sceglie Cattaneo e Ronzulli

Silvio Berlusconi per Forza Italia ha indicato come nuovi capigruppo l'onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e la senatrice Licia Ronzulli a Palazzo Madama (eletta per acclamazione). Soddisfatto il Cav: " Conosco la senatrice da 30 anni. È brava in tutto quello che ha fatto e sarà brava anche in questo ruolo ".

La Lega promuove gli uscenti

Così come FdI, anche la Lega ha deciso di non cambiare la guida dei suoi gruppi parlamentari. Si tratta del secondo giro per Massimiliano Romeo al Senato (per acclamazione) e per Riccardo Molinari alla Camera. Quest'ultimo dovrebbe essere confermato capogruppo dopo essere stato in lizza per la presidenza di Montecitorio.

La linea del Pd

Pure nel Partito democratico resta tutto come prima: è stata eletta Simona Malpezzi come presidente del gruppo del Senato. Per lei si tratta di una conferma. Idem per Debora Serracchiani, capogruppo uscente alla Camera. Enrico Letta ha sottolineato l'importanza di una scelta in continuità perché " dobbiamo dare al prossimo gruppo dirigente una condizione di libertà di decidere gli assetti successivi e mi sembra rispettosa nei confronti di chi vincerà il congresso ".

Sorpresa nel M5S

Per il Movimento 5 Stelle c'è una sorpresa: fino a poche ore fa Mariolina Castellone sembrava essere la più quotata per il ruolo di capogruppo del Senato, ma alla fine a prendere il suo posto potrebbe essere Barbara Floridia. Per la Camera si va verso la conferma di Francesco Silvestri.

L'accordo Azione-Italia Viva

Non dovrebbero esserci novità invece per quanto riguarda il campo di Azione e Italia Viva: già nei giorni scorsi il Terzo Polo aveva tracciato la linea a favore di Raffaella Paita per il Senato e di Matteo Richetti per la Camera. " Due ottime scelte per una bella squadra. Buon lavoro ", è stato il commento di Carlo Calenda.

Il Gruppo Misto

L'Assemblea dei senatori del Gruppo Misto di Palazzo Madama ha eletto Peppe De Cristofaro, dell'alleanza tra Verdi e Sinistra italiana, come presidente del gruppo.