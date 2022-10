FdI non si ferma e vola ancora nei sondaggi. Il Pd tracolla al 17,7%

Il momento buio del Partito democratico non si è concluso dopo le elezioni: i dem continuano a precipitare nei sondaggi, a perdere consenso anche in seguito alla chiusura delle urne. Ormai il Pd si è infilato in un tunnel buio e la via d'uscita al momento non si intravede. E al varco potrebbe esserci il sorpasso del Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dall'ultima Supermedia YouTrend/Agi, secondo cui il partito guidato da Giorgia Meloni continua a crescere senza fermarsi.

FdI sale, il Pd tracolla

La Supermedia dei sondaggi mette in luce una variazione assai positiva per Fratelli d'Italia, che rispetto al voto di domenica 25 settembre incassa l'1,2% e vola al 27,2%. Il che si traduce in un vantaggio di circa 10 punti percentuali dal Partito democratico, che invece continua a perdere preferenze per strada: con un trend negativo dell'1,4% sprofonda al 17,7%.

Ormai il Pd è tallonato dal Movimento 5 Stelle, protagonista di un buon momento che lo porta a un +1,3% e precisamente al 16,7%: a questo punto la distanza con i dem è molto ridotta e, se le tendenze fossero confermate nelle prossime settimane, a stretto giro potrebbe avvenire il sorpasso. Segue la Lega di Matteo Salvini, che nel giro di un mese circa perde lo 0,4% e va all'8,4%. Si trova poi il Terzo Polo all'8,2%, in aumento dello 0,4%. Tra i grandi partiti c'è anche Forza Italia al 7,6%, in calo dello 0,5%.

Infine vi sono le formazioni politiche che riscuotono minori intenzioni di voto da parte degli elettori italiani: nell'ordine si susseguono Verdi-Sinistra italiana al 3,9% (+0,3%), Italexit con Gianluigi Paragone al 2,3% (+0,4%), +Europa di Emma Bonino al 2,9% (+0,1%) e Noi Moderati all'1% (+0,1%.)

Centrodestra in netto vantaggio

Interessante anche la Supermedia dei sondaggi relativi alle coalizioni principali in campo. Pure nello scenario post-voto non c'è storia: il centrodestra viene dato al 44,2%, in crescita dello 0,4%. Un divario che aumenta progressivamente rispetto al campo del centrosinistra: il fronte rosso scende dell'1,4% e non va oltre il 24,8%. La situazione non lascia spazio ad ambiguità: la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati continua a essere premiata dagli italiani anche nel corso di questa fase di transizione verso il nuovo governo.

Al contrario, la sinistra paga il momento di assoluta confusione. Il Partito democratico è alla ricerca di una propria identità dopo la disfatta elettorale: nei prossimi mesi il Congresso eleggerà il nuovo segretario del Pd, ma saranno tanti i nodi da sbrogliare tra dirigenza e alleanze politiche. In tutto ciò sullo sfondo le opposizioni sono spaccate. Da qui il netto orientamento degli elettori.

Nota del sondaggio:

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 5 al 19 ottobre, è stata effettuata il giorno 20 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 8 ottobre), EMG (18 ottobre), Euromedia (18 ottobre), Noto (13 ottobre) e SWG (10 e 17 ottobre).