Al via raccolta firme FdI per mozione di sfiducia a governo Conte

Fratelli d'Italia prepara l'attacco al governo guidato da Giuseppe Conte. E per fare ciò tenta di coinvolgere tutti i suoi elettori ma anche quanti siano rimasti scottati o delusi dall'esperienza dell'esecutivo giallorosso. A tale scopo il partito guidato da Giorgia Meloni ha allestito una pagina web, dedicandola proprio alla raccolta delle firme da parte dei cittadini che vogliano partecipare alla campagna per rispedire a casa l'esecutivo giallorosso.

Il presidente di FdI tenta di sondare il terreno per comprendere se i tempi siano maturi per smantellare definitivamente la traballante alleanza che continua a tenere con riserve sulla poltrona il Giuseppi nazionale. L'esortazione della Meloni agli alleati di centrodestra per proporre la sfiducia al governo Conte non aveva ricevuto nelle scorse ore repliche particolarmente entusiasmanti. Perplessità dalla Lega, che ha motivato il freddo entusiasmo col timore che una votazione del genere possa avere l'effetto opposto di ricompattare la maggioranza e rafforzare la posizione dell'attuale presidente del Consiglio.

Ecco il perché, probabilmente, della mossa della Meloni, volta anche a soppesare le reali intenzioni battagliere (almeno a parole) dell'ex segretario dei Dem. Lo scontento Matteo Renzi vorrebbe sì far cadere Conte ma senza rischiare di tornare alle urne e restare fuori dal Parlamento per gli scarsi consensi che si registrano nei sondaggi elettorali. L'ex premier in questi giorni da un lato ha promesso inflessibilità sul tema dei servizi segreti, quello della gestione dei fondi del Recovery Fund e quello del Mes sanitario, ma dall'altro è sempre stato molto guardingo e attento a non affondare troppo i colpi, fiducioso del fatto che basti alzare la voce e minacciare l'uscita dalla maggioranza per far scendere a patti il sedicente avvocato del popolo con le volontà di Italia Viva.