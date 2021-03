Nella guerra delle mascherine ​ha vinto il Made in Italy

Fratelli d'Italia incassa una vittoria nella battaglia delle mascherine e ottiene la rimozione di quelle prodotte in Cina in favore delle italiane. A darne notizia è Andrea Delmastro, deputato FdI, che qualche settimana fa ha sollevato il caso mediatico. Il post Facebook di Delmastro destò molte polemiche, soprattutto perché con quella scelta il governo italiano dimostrava di sostenere le imprese straniere invece che quelle italiane. Un comportamento inaccettabile per Fratelli d'Italia, soprattutto con l'attuale crisi economica che ha messo in ginocchio tantissime aziende del Made in Italy.

" Evidentemente per il governo e il Parlamento è essenziale aiutare le aziende….cinesi!!!! ", così scriveva Andrea Delmastro su Facebook mostrando i dispositivi di sicurezza arrivati da Pechino. Un post di natura ironica ma non troppo, che non ha avuto subito seguito da parte delle istituzioni, anche se dopo alcuni giorni le mascherine cinesi erano state ritirate dalle forniture per i deputati. Andrea Delmastro, però, in quell'occasioni non si dimostro fiducioso sul motivo, anzi, sosteneva che dietro potessero esserci piuttosto problemi di sicurezza: " Le mascherine FFP2 cinesi, improvvidamente poste a disposizione dei Deputati, sono state tutte rimosse. Sappiamo che il Presidente Fico non ci sente quando chiediamo che le aziende italiane vengano sostenute negli acquisti, sappiamo che questa maggioranza senza Patria non comprende il valore simbolico di acquistare italiano e quindi dobbiamo concludere che vi fossero anche problemi di sicurezza per i dispositivi acquistati in Cina ".

Delmastro, quindi, si appellava a Roberto Fico, chiedendogli di assumersi l'impegno di acquistare italiano. Oggi, il deputato di Fratelli d'Italia, ha esultato all'arrivo delle nuove mascherine: " Dopo la denuncia di Fratelli d'Italia, la Camera dei Deputati ha ritirato le mascherine cinesi, alcune delle quali non conformi, ed oggi sono comparse quelle italiane. Fratelli d'Italia ha dimostrato che è possibile difendere la produzione nazionale ".