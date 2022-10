FdI vola, M5S verso il sorpasso al Pd: il sondaggio che gela i dem

Ciò che conta è ovviamente il risultato finale delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, ma i sondaggi post voto sono molto utili per fotografare come la situazione politica sta cambiando alla luce del responso delle urne. In linea di massima i rapporti di forza tra i partiti iniziano a mostrare un cambiamento di rilievo, con i pesi delle singole forze politiche che sono mutati. La differenza tra coalizioni resta molto netta, visto il vantaggio siderale del centrodestra sulla sinistra.

Boom FdI, il Pd crolla

L'ultimo sondaggio di Swg per La7 dà l'idea di una situazione molto chiara: Fratelli d'Italia resta saldamente la prima forza politica del nostro Paese, guadagnando un buon 0,7% rispetto alla scorsa settimana e raggiungendo quota 27,5%. La vetta più alta nella storia del partito guidato da Giorgia Meloni. Tendenza del tutto opposta per il Partito democratico, che invece continua a perdere voti e crolla al 17,5%, lasciando per strada lo 0,6% di preferenze. Il Pd sprofonda sempre di più e il Movimento 5 Stelle ne approfitta: il M5S sale dello 0,5% e si porta al 17%. A questo punto il sorpasso è a un passo e potrebbe materializzarsi in pochi giorni.

In una settimana la Lega cresce lievemente, portando a caso lo 0,1% e attestandosi all'8,3%. Perde consensi il Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva: l'asse tra Carlo Calenda e Matteo Renzi scende dello 0,3% e va all'8%. Piccola flessione per Forza Italia, che cala dello 0,2% e si colloca al 7,4%.

Infine si trovano le formazioni politiche con minore consenso: in ordine vi sono Verdi e Sinistra italiana al 3,8% (-0,2%), +Europa di Emma Bonino al 3,1% (-0,2%), Italexit con Gianluigi Paragone al 2,4% (in crescita dello 0,2%) e Noi moderati di centrodestra all'1% (-0,2%). Le altre liste hanno un peso del 4%, in aumento dello 0,2%. Il 32% non si esprime.

Le coalizioni

Il quadro delle coalizioni resta sempre ben definito. Il centrodestra mantiene una posizione di vantaggio profonda: l'area formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati può godere del 44,2% delle preferenze. Il contesto è assai diverso per il centrosinistra: tenendo in considerazione Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa, la coalizione si ferma al 24,4% dei voti. Una distanza di circa 20 punti percentuali dal centrodestra. Un abisso.

Il centrodestra si appresta a prendere il timone del Paese dopo aver vinto le elezioni: i dialoghi per la squadra dei ministri sono in corso e dai sondaggi emerge che gli elettori stanno apprezzando le mosse della coalizione. Invece il centrosinistra paga un momento di assoluto caos, una confusione totale che sta colpendo specialmente il Partito democratico che si prepara al congresso.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG S.p.a.;

b) Committente La7 S.p.a.;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Totale contatti: campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.588 non rispondenti)

e) Interviste effettuate nel periodo 5-10 ottobre 2022 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.