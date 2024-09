Fedez e Tony Effe, che pena la guerra rap

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sembra di capire che l'architrave di questa vicenda, più tamarra che comprensibile, poggi su due «pilastri» lessicali: la parola «dissing» (letteralmente «insultare», ma è assurta al genere musicale della lotta in versi) e la parola «hype» («montatura pubblicitaria»). Tutto il resto è una confusa aggressione a colpi di rap, post (come potrebbero mancare i post?), donne «sventolate» come accessori, collaborazioni artistiche saltate, machismo poco macho e tonfi di stile. Difficile dire chi ne esca peggio, complicatissimo capire da dove e da chi la faida sia iniziata, impossibile intuire dove andrà a finire, quale sarà il (vero) punto di caduta. Ma da giorni la lite a distanza tra Fedez (rapper, influencer, polemista ed ex marito di Chiara Ferragni) e Tony Effe (rapper e basta) sembra appassionare i turisti della vita che campano sui social e quindi eccoci a cercare di dipanare l'appassionante intrigo.

Sembra che tutto parta dall'ultimo brano di Tony Effe (era suo anche il tormentone di quest'estate Sesso e samba) dal titolo Chiara. Non che la Ferragni sia l'unica Chiara al mondo, ma è proprio a lei che il riccio cantante si riferisce. Un po' perché si è vociferato che tra i due ci sia stato un flirt, un po' perché era il modo migliore di far saltare i nervi al rivale (che, di contro, pare si sia intrattenuto a sua volta con la ex di Tony Effe, Taylor Mega). Fatto sta che il suddetto brano è un tramezzino farcito di veleno e insulti a Federico Lucia. Che va dai presunti gusti sessuali del rapper di Rozzano «Ti piace uomo oppure donna?/ Non ti devi sentire in colpa», che definisce «il nuovo Lele Mora, la p*ttana di Corona», a una registrazione (poi cancellata) in cui si sente l'influencer bionda parlare dell'ex marito «a gennaio cercava di trovare un modo per comprarsi gli streaming». Poi ci sono riferimenti a una certa predilezione di Federico per la cocaina... Ma Tony Effe riesce a far di peggio e nel suo brano-odio arriva anche ai figli della non più coppia e canta a Fedez: «Li hai fatti solo per postarli, chissà cosa penseranno quando saranno grandi», «Dici di somigliare a Leone, ma sei un coniglio», «La prossima figlia chiamala Sconfitta». Lo accusa di aver abbandonato la moglie non appena scoppiato il Pandoro gate: «Non si lascia una mamma sola () Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno tu sei scappato via» e gli vomita addosso anche molto, ma davvero molto altro. Strano a dirsi, ma Chiara Ferragni ha subito affidato a Instagram il suo pensiero in merito: «Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me e i miei figli, grazie». Fedez ha risposto carico a pallettoni. «Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano». E poi «Scarso nel rap. Scarso nei valori». E per mostrare che le parole del collega non lo toccano, pubblica una foto con il titolo del programma tv Solletico, che andava in onda negli anni '90. Ha pubblicato su YouTube un video dal titolo L'infanzia difficile di un benestante, in cui compare anche Taylor Mega. Fedez svela che il rivale avrebbe scritto all'ex moglie mentre i due erano amici «Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi/ quelli come te io li chiamo infami» e lo accusa di incoerenza e incompetenza «Scrivi di m*rda, ma bei pettorali/ insulti razziali, poi palco con Ghali»; «Sei troppo figo, sei palestrato, ma quando parli sei Luca Giurato» (tempistica infelice, povero Giurato). Poi lancia accuse gravi riferendosi a Chiara Biasi «Con Chiara Biasi a farti di keta Le hai raccontato chi ti manteneva?»...

Fedez sostiene che Tony Effe finga di essere del ghetto mentre è cresciuto in un ambiente benestante, ma fosse solo questo... In uno dei consueti rigurgiti di modestia gli manda a dire: «Io sono il re, tu nemmeno il fante».

Beh, per chi avesse voglia, è possibile l'ascolto di molte altre strofe. Noi ci fermeremmo qui.