Fedez riporta Ferragni sui social ma il "trucchetto" non funziona

Chiara Ferragni (in foto) è tornata sui social ma per farlo ha scelto di non apparire sul suo profilo. L'influencer al centro del caso Balocco è riapparsa sul web in un video girato dal marito in occasione del «falso» capodanno festeggiato nella loro nuova abitazione. «D'altronde siete abituati a prendervi gioco delle persone», si legge nei commenti di chi non ha ancora dimenticato. Pochi intimi nell'enorme magione dei Ferragnez hanno anticipato la mezzanotte per «brindare con i bambini». Ma la comparsa di Ferragni nel corso dei festeggiamenti non è stata gradita. Forse il suo è stato un tentativo di sondare il terreno, capire gli umori della gente, ora che ha perso il controllo sul suo pubblico. Se così fosse è andato male. Chiara Ferragni si è scoperta umana: come gli utenti danno, gli utenti tolgono e il caso Balocco, che coinvolge un piano di donazione benefica per bambini, difficilmente verrà perdonato all'influencer di Cremona. «Tranquilli, festeggiate ma noi non dimentichiamo», si legge sotto il video di Fedez, regista del filmato. Il rewash di Ferragni dovrà percorrere altre strade se vorrà avere successo e non è nemmeno detto che sarà possibile. «Stai cercando di rilanciarla?», chiede un utente a Fedez svelando il segreto di Pulcinella di quel video solo apparentemente «familiare».

Per lei che ha costruito la sua fortuna sul patto fiduciario implicito con gli utenti dei social, questo caso rappresenta un enorme danno reputazionale: la fiducia può essere costruita da zero e, d'altronde, non è così difficile quando non sei conosciuto. Ma nel momento in cui quel patto si spezza e si perde la fiducia, tornare indietro è molto più ostico. «Lei furbetta non cambierà mai», è uno dei commenti che dovrebbero mettere maggiormente in allarme Ferragni.

Tirare sempre la corda sperando di sfangarla in qualche modo, facendo leva su quel sentimento misterioso che lega personaggi e fan, è un gioco d'azzardo destinato a finire male. «Non c'è cosa più vergognosa che intascare i soldi destinati ai bambini malati», si legge ancora sul profilo di Fedez. Questo passaggio legato al caso Balocco è quello che ha, ovviamente, colpito più in profondità l'opinione pubblica. E come fa il pubblico a continuare a seguirla con quel sentimento incondizionato che le ha permesso di stringere contratti di collaborazione con marchi del lusso e di creare una sua linea personale? Un post condiviso sul suo profilo potrebbe attirare pressoché solo attenzioni negative, quindi nella prospettiva di tornare presto a guadagnare sui suoi post, questo per lei è un rischio troppo grande.

Ma c'è di più: quando riprenderà a fare post social adv, quindi pagati dalle aziende, quale sarà la reazione dei follower? Le aziende potrebbero non gradire i continui riferimenti al caso del pandoro e mai vorrebbero essere coinvolti in una situazione così spigolosa, quindi potrebbero tirarsi indietro come ha fatto Safilo.