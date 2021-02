Per Ferdinando Casini positivo al coronavirus: "Mi affido a Dio. L'erba cattiva non muore mai"

Anche Pier Ferdinando Casini è risultato positivo al coronavirus. È stato lui stesso a dichiararlo nel corso della diretta con L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7 dedicato all'approfondimento politico. Il senatore ha detto di stare bene e di avere solo pochi sintomi, nulla di preoccupante per lui che per il momento è affetto da una lieve febbre e da poca tosse. " Sono sereno, il gusto l’ho mantenuto integro. Ho una febbriciattola che sto tenendo sotto controllo con la tachipirina. Bisogna controllare la tosse perché parte in modo laico e poi potrebbe colpire i polmoni ", ha detto Casini ai microfoni di La7.

A differenza di altri contagiati, il senatore pensa di sapere con esattezza il modo in cui è entrato a contatto con il virus: " Mia figlia è stata portatrice e dopo due giorni mi sono accorto di essere stato contagiato. I ragazzi sono dei vettori pericolosi ". In questo modo, Pier Ferdinando Casini ha messo l'accento su uno dei maggiori rischi di questa fase, che richiama l'attenzione al ruolo della scuola. Al di là di questo, considerando che il suo stato di salute per il momento è buono, il senatore ammette di avere un unico rammarico in questo momento: " Non potrò votare Mario Draghi ". Per le prossime due settimane, infatti, Pier Ferdinando Casini sarà costretto all'isolamento e non potrà pertanto partecipare alla formazione del nuovo governo, dando il suo voto di fiducia al presidente del Consiglio incaricato.