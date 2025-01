Ferragni-Fedez: ora è guerra di follower

Ascolta ora 00:00 00:00

A pochi giorni dal festival di Sanremo, Carlo Conti deve avere a che fare con diverse situazioni esplosive. Fedez è una di queste.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona hanno fatto detonare diversi casi che potrebbero essere tutti interconnessi ma quel che maggiormente è interessante rilevare è che, alla vigilia della più importante kermesse canora che vede l'ex marito di Chiara Ferragni in gara con Battito, il numero dei follower è precipitato verso l'abisso dopo le conferme dell'influencer sui tradimenti subiti nel corso del matrimonio.

Nello specifico, in meno di 24ore il rapper ha perso oltre 56mila follower e l'emorragia di seguaci prosegue inesorabile, su un profilo che già prima delle rivelazioni di Ferragni era in costante, ma inesorabile, discesa.

Il declino per Fedez è iniziato con la separazione dall'ex moglie. Chi sostiene il rapper lo imputa a Ferragni e ai problemi giudiziari da cui Fedez si è staccato per evitare di essere trascinato a fondo. Lei, invece, dalle rivelazioni sulla vita dell'ex marito sembra uscirne vincente, con un'immagine social rafforzata e un nuovo giudizio che viene offerto sulla sua persona, anche da parte di chi, per un anno, ne ha fatto carne da macello. Dopo 13 mesi di perdita continua di follower, Ferragni ha ripreso a guadagnare seguaci e in 24 ore è riuscita a salire di circa 76mila unità, recuperando in un giorno tutto quello che ha lasciato «sul campo» nel mese di gennaio. La conferma pubblica che, come dice lei stessa, il suo ex marito fin dal 2017 ha avuto un amante, la rivelazione che era pronto a lasciarla sull'altare se «l'altra» glielo avesse chiesto e l'ammissione che mentre Fedez si trovava ricoverato per il tumore scriveva all'amante mentre lei stava al suo capezzale, l'hanno trasformata in una sorta di vittima da compatire.

Mentre Fedez ha deciso di tenere la linea del silenzio, evitando qualunque commento e anche solo di pubblicare sui social in queste ore, concentrandosi sul festival di Sanremo che inizierà a brevissimo, sua madre non ci è riuscita. Annamaria Berrinzaghi, rispondendo a un utente social che si chiedeva come mai anche lei avesse perso la parola, ha replicato: «Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi».

Nel frattempo, in risposta alle dichiarazioni di Chiara Ferragni, Fabrizio Corona ha annunciato un nuovo video, questa volta incentrato sulle «indicibili» avventure dell'influencer (ieri ha rivelato che Chiara avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro) ma, soprattutto, ha raccontato che quando l'amante ha lasciato Fedez poco prima di presentarsi in tv per annunciare la canzone di Sanremo ha preso il Minias (un sedativo) e scritto una lettera

di addio per i figli. «Federico è stato rianimato da un medico, la situazione era drammatica», dice Corona, che l'ha comunque convinto a presentarsi sul palco. Solamente per non essere costretto a rivelare tutta la verità.