Da Ferro a De Laurentiis: la famiglia degli italiani vip con villa (e cuore) a L.A.

Rimasto a Los Angeles dopo essersi separato dal marito, Tiziano Ferro è uno dei tanti vip italiani che stanno assistendo alla devastazione della città californiana, cercando di mettersi a disposizione di chi ha perso tutto. Dalla sua casa, risparmiata dalle fiamme che hanno già distrutto moltissime ville hollywoodiane, da quelle di Anthony Hopkins e Ben Affleck a quelle di Adam Brody e Paris Hilton, il cantante di Latina ha voluto tranquillizzare i suoi fan, raccontando via social come sta e come stanno i suoi bambini: «Grazie per tutti i messaggi e i pensieri che mi avete inviato in un momento così drammatico. In queste ore sto cercando di aiutare chi sta vivendo enormi difficoltà. Fortunatamente io, la mia famiglia e i miei amici stiamo bene».

Tra le storie Instagram che rimandano all'inferno di fuoco che ha trasformato il regno del cinema in uno scenario di guerra, ci sono quelle postate da Elisabetta Canalis, ormai americana di adozione. Da anni la showgirl vive a Los Angeles insieme alla figlia, avuta con l'ex marito Brian Perri. Anche se in questi giorni è in Italia per stare vicina ad una persona che deve affrontare un intervento, la sua bimba è lì con il papà e anche il suo compagno: «So che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno insieme ai miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l'ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio». Il suo cuore è a Los Angeles, trasformata - dice - in «un deserto di fumo e silenzio» per colpa di chi «ha tagliato il nostro budget». La Canalis racconta sui social di avere amiche che hanno perso tutto, ha un pensiero per i vigili del fuoco che salvano vite, animali e case, nonostante non abbiano abbastanza acqua negli idranti. Sarà dura tornare in una città che ha cambiato volto, dove non riconoscerà le strade in cui guidava. Un dolore anche per Bianca Balti, che si somma a quello per il delicato periodo che sta vivendo per la malattia: «Ultimamente mi concedo il sogno di una vita senza avvenimenti, dove non accade nulla, né di bello né di brutto. E tutto questo mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta andando a fuoco». Di casa qui è anche Gabriele Muccino, che associa quello che sta succedendo a un «castigo divino»: «Conosco bene la città e per questo so che continuerà a bruciare: se succede che l'incendio scavalchi la collina di Hollywood ed entri nella Valley, sono a rischio venti milioni di abitanti, una cosa mostruosa».

Nell'inferno di Los Angeles l'imprenditore emiliano Umberto Ferri, che da 20 anni vive a Pacific Palisades, ha perso la sua casa con vista sull'oceano: «La fine del mio sogno americano». Tra gli italiani che hanno investito a Los Angeles, aprendo un ristorante, anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Tanti i vip che hanno o hanno avuto ville a Los Angeles per viverci o per passarci lunghi periodi: da Chiara Ferragni , che ha venduto la sua casa da sogno nel 2022, al presidente del Napoli, un habituè di Beverly Hills, fino a Vasco Rossi, proprietario di una villa dagli interni raffinati.