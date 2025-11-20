Fico arruola Salis per il voto estremista

Roberto Fico prepara una chiusura con il botto: disoccupati, abusivi e detenuti. A Napoli, per il comizio che chiude la lunga campagna elettorale, arriva Ilaria Salis, paladina dei picchiatori anti-fascisti, occupanti abusivi di case e dei detenuti. Ovviamente, quando citiamo occupanti abusivi e detenuti parliamo dei pilastri dell'impegno politico dell'europarlamentare Avs. È una scelta di campo, quella di Fico per trainare i voti della sinistra radicale e dei centri sociali nello scorcio finale della campagna elettorale. Salis sì, Renzi no. L'ex presidente della Camera per ora ha snobbato le iniziative elettorali del leader Iv. Al contrario sceglie come testimonial della sua coalizione Ilaria Salis che sarà a Napoli venerdì alla Galleria Principe. Fico, tallonato ormai da Cirielli e surclassato nel confronto in rete, punta a recuperare il voto dell'estrema sinistra. Anche perché il candidato del campo largo è preoccupato che molti attivisti di sinistra e grillini orientino il proprio sostegno al candidato di Potere al Popolo Giuliano Granato. Fico cerca di sfondare nella platea dei disoccupati, ex percettori di reddito. Ma con il brand Salis anche tra gli occupanti abusivi e nel popolo degli ex detenuti in cerca di una ricollocazione. Chissà cosa ne penseranno De Luca e Mastella della nuova alleata Salis? Il governatore uscente sta dando segnali di insofferenza. Ma anche nel Pd, a trazione riformista, la foto opportunity con Salis non piace. La componente Verde campana di Avs, che ha in Francesco Emilio Borrelli il suo riferimento, non vede di buon occhio la visita di Salis. È noto che Borrelli pone il rispetto della legge e la lotta agli abusivi con stelle popolari del suo impegno. Domani invece è in programma la chiusura della campagna elettorale del campo largo. Ci saranno tutti i leader: da Elly Schlein a Conte. L'evento si terrà al Teatro Mediterraneo. C'è solo un piccolo giallo: tra i leader non ci sarà Matteo Renzi. Al suo posto hanno preferito Maria Elena Boschi. Renzi sarà a Napoli venerdì per la chiusura di Casa Riformista con il sindaco Gaetano Manfredi. Si attende la conferma di una toccata e fuga di Meloni per la volata finale di Cirielli.

Ieri a Napoli è arrivato il ministro Tommaso Foti: "Per quanto riguarda la spesa dei fondi Pnrr, attualmente in Campania siamo sotto la media nazionale come spesa. E questo non ce lo possiamo permettere, in Italia come in Campania, nel paese e nel suo complesso come nelle singole regioni". Mentre a Caserta, al Teatro Ricciardi di Capua, pienone per Matteo Salvini. Ultime fiammate e battute al veleno tra Fico e Cirielli. "Ho rifiutato la candidatura di Pasquale Di Fenza (espulso da Azione dopo alcuni video con la tiktoker Rita De Crescenzo diventati virali sui social e oggi candidato con Forza Italia a sostegno di Cirielli).

La truppa di Cirielli lo incalza: "Fico scappa dal confronto Rai con gli altri candidati dopo la figuraccia di ieri su Sky, dove le differenze tra lui e Cirielli sono emerse in modo netto" attacca il senatore Antonio Iannone.